日本停港人免簽 入境隔離兩周 周一生效至3月底 旅界：雪上加霜

泰國澄清無要求中港旅客隔離

另外，路透社報道，泰國政府昨透過「王室公報」（Royal Gazette），宣布將中國大陸、香港、澳門、韓國、意大利及伊朗定為「危險傳染病地區」，從以上地區入境的所有人須向當局提供住宿地址及行程，並自我隔離14天。有關措施今起實施，違者可被罰款2萬泰銖（約4926港元）。不過，泰國旅遊局在其網站發出澄清聲明，稱泰國政府沒發出要求中國及香港等地旅客自我隔離的官方公布。

內地澳門韓國同受限 日網民指太遲

安倍昨晚在傳染病對策本部記者會表示，為控制從中韓兩國入境人數，已向中韓旅客發出的簽證將於下周一失效，而所有來自中韓的航班只能在東京成田機場及大阪關西國際機場降落，當局亦要求中韓船舶停止接送旅客到日本。

另外，日本原本禁止14天內曾到訪中國湖北省、浙江省，以及韓國大邱市或慶尚北道清道郡的外國人入境，有關禁令將於周六（7日）零時起，擴大至慶尚北道更多地區及伊朗庫姆省（Qom）等。安倍表示：「隨着其他國家的疫情亦持續擴散，現時正值關鍵時刻，不論國內對策或有彈性的邊境措施，我們都必須果斷地繼續執行。」

日本法務大臣森雅子昨在Twitter宣布暫停中韓簽證及港澳免簽證消息，有日本網民回應稱，管制來得太遲，認為日本應在1月底或2月初就對來自中國的旅客實施邊境管制。日前，中國北京、上海市及廣東省針對來自日本的人實施14天隔離措施，許多日本人認為被中國背叛。

繼台灣之後，日本亦要求港人入境要隔離14日。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，3月出發到日本的旅行團至少有85團，涉及1600名旅客。她說如落實暫停免簽證或香港旅客須檢疫14天，相信全部團都要取消。

85旅團取消 涉1600人

香港快運：可免費改航班出發日退款

昨日縱橫遊、EGL東瀛遊、康泰旅行社及永安旅遊都宣布取消日本團安排（見表），香港快運昨晚10時亦在網站宣布，為由昨晚至3月31日期間往來香港及日本的受影響旅客提供3個選擇，包括免費更改原定航線的出發日期；更改成香港快運今年內出發的其他航線，但要支付票價差價；以及申請全數退款。

對於路透社報道香港旅客入境泰國須自我隔離14日，縱橫遊常務董事袁振寧稱，若消息屬實，會取消3月7至31日，10團泰國團，涉及200人，惟要待今晨核實消息，否則會正常出發。

姚思榮：旅業放無薪假將更多

旅遊界立法會議員姚思榮形容現在是雪上加霜。他解釋，日韓台是港人外遊熱點，隨着韓國疫情愈趨嚴重、台灣對港客實施14日檢疫，連日本都取消免簽證，相信對旅遊業界是再一次打擊，「本身出境團數比較去年同期已經只剩下不足10%，現在是踩多一腳」，料未來業界要求員工放無薪假將愈來愈普遍，旅遊業暫停聘用兼職及散工、離職不填補空缺等情况都會增加。

保安局回覆，特區政府剛接獲日本駐港總領事館口頭通報，有關對進入日本的香港居民所採取防疫措施的安排，措施有效至3月底，但具體詳情有待總領事館解說，特區政府會密切跟進。

明報記者

（抗疫新階段）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676