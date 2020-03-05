記協斥針對記者 警：有人混入礙執法

記協：無回應阻撓採訪行為

警方在回信中承認其行動策略「有時難免會影響在場記者的採訪」，但說反修例活動以來，示威者暴力行為升級，前線警員身心面對極大壓力，希望記協理解警隊執法困難。警方又強調，在合理懷疑情况下，若有人涉嫌違法，警員需採取執法行動，而有關人物的身分及背景不是警方的考慮因素。

記協昨公開回應警方回信，稱其言論只是「舊調重彈」，無正面回應公開信中提出警員阻撓採訪、無理搜查記者等不當行徑。記協質疑防暴警員多以粗言穢語喝罵驅趕、以警棍盾牌推撞、以強光照射鏡頭、以胡椒噴劑迎面噴射，是主動「阻礙」記者採訪，並非無心之失造成的「影響」，並批評警方對記者作廣泛及頻密的截查行動，「實際效果就是扼殺採訪自由」。

（反修例風暴）