警再函港台投訴「驚方訊息」誤導 學者：讚就受，彈就鬧

頭條新聞上月起加入「驚方訊息」環節，首次（2月14日）播出翌日，警方發公開信批評其內容隱喻警方積存抗疫裝備與事實不符；上周五新一節節目（圖）播出後，鄧炳強再發信質疑主持以嬉笑怒罵方式描述去年6月起多宗無可疑的死亡事件，令觀眾認為警方調查不認真及不專業，又批評頭條新聞「從來沒有譴責或批評過支持暴徒的人」。

王喜：鄧炳強幽默論亦令人誤解

「驚方訊息」主持王喜回覆本報查詢時，引述鄧炳強以「幽默和客氣的說話內容」回應出席飯局稱跟成龍等藝人「學做警察」言論，指該說法「亦會令公眾對警隊產生錯誤看法，誤解警隊」。

頭條新聞主持之一吳志森稱，該節目定位並非政府宣傳機器，「示威者擲汽油彈的片段，頭條都有播」，港台另有製作《警訊》及新聞類《鏗鏘集》，觀眾有充分渠道了解各方觀點。

顧委會擬設工作組 工會質疑干預

港台顧問委員會主席陳建強稱，警方兩次關注內容相似，顧委會職責是向廣播處長就港台節目給予意見，故會再去信港台了解，現階段不宜評論。港台節目製作人員工會昨日質疑，顧委會擬成立「工作小組」，直接插手港台日常事務，陳建強稱成立小組僅行政安排，「港台事務好多，每月開會都不夠時間傾，成立小組目的是想讓委員恆常跟進個別事項，再擺入大會傾」。

呂秉權：報章各有側重，全投訴？

浸會大學新聞系高級講師呂秉權說，頭條新聞是諷刺時弊節目，用公正持平等新聞守則衡量「不恰當」，香港有言論自由，評論節目有觀點很正常。他舉例，各大報章對警方及示威者編採亦各有側重，「警方如此有原則，是否要投訴所有傳媒？用同一把尺，為何不質疑《文匯報》、《大公報》？」