通訊局准無綫Viu不播港台節目 工會批針對

自決何時停播 港台無異議

香港電台對通訊局決定無異議，並感謝免費電視持牌機構多年來播放港台製作。

根據免費電視牌照相關條件，無綫及香港電視娛樂須每周分別在翡翠台播放3.5小時及在ViuTV播放2.5小時港台節目。通訊局1月9日收到無綫提出免除播放港台節目，該局徵詢商務及經濟發展局，並考慮港台2014年開設3條數碼地面電視頻道，其頻道覆蓋率媲美其他免費電視商營電視台，市民亦可透過港台網站及流動應用程式接收其頻道。

無綫六點半新聞擬延至1小時

通訊局認為，現已沒充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目，故免除免費電視持牌機構播放港台節目，讓機構利用廣播時間提供更多元化節目，增加廣告或贊助收入，指電視台可自行決定是否及何時終止在其頻道播放港台節目。

自2016年已多次向通訊局申請豁免播港台節目的無綫電視表示歡迎，稱港台已有數碼及模擬電視頻道，繼續規定播放其節目是不合時宜，既重複，亦減少觀眾選擇；無綫計劃利用收回的時段將《六點半新聞報道》由半小時延長至1小時，對應市民對新聞及資訊的殷切需求。ViuTV亦表示歡迎，認為編排節目能更具彈性。

工會促追收頻譜費 局方拒絕

香港電台節目製作人員工會認為，政府正以各種手段，針對體制之下說實話的港台，又指無綫只需繳交通訊局「行政費」，獲豁免「頻譜費」，代價是播放港台節目，估算若無綫4條數碼頻道須如電訊商般繳頻譜使用費，金額將近4億元，認為政府有必要追收頻譜費。通訊局回覆，持牌廣播機構須履行獨特社會功能回饋社會，頻譜因而一直以行政方式指配，不會被徵收頻譜使用費。

香港電台顧問團成員、立法會資訊科技界議員莫乃光稱，通訊局此舉猶如進一步封殺港台節目，懲罰和「陰乾」港台，行徑令人憤怒。民建聯議員葛珮帆稱，港台霸佔免費電視台黃金時段既不公道、亦不合時宜，相信通訊局今次決定並非政治審查。

中大梁麗娟提出，通訊局突然更改免費電視牌照規定條款屬「兒戲」，指此舉減低港台節目在社會中的能見度，間接降低其公共廣播影響力。