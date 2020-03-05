沈旭暉引「公務員文件」：民署問卷蒐「青年不滿成因」

民政事務總署回覆查詢時回應未有否認有關文件，稱不會回應或評論個別網上流傳的文件，並稱一向就各項地區關注及影響民生的議題，透過不同渠道蒐集民意和民情，以掌握市民的意見及社會發展趨勢，並向政府反映。

諮詢者包括落選區議員

拉布列議會暴力例子

沈旭暉在facebook稱，有公務員分享、寫有「機密」的文件，指民政總署透過各區民政專員蒐集「有關年青人對政府不滿的深入探討」，問題包括年輕人對政府不滿的成因為何；可如何紓緩年輕人不滿、對「本地人優先」的政策方針有何顧慮；文件並提到不少市民及醫護均對政府措施有不滿，比起2003年時出現不同的反應。有關問卷的諮詢對象包括「當選區議員」、「落選區議員」及「普通年青人」。該自稱公務員說，文件內容設定有引導性，質疑政府高層欲抹黑年輕人；又批評政府刻意曲解部分字眼意思，例如以「議員拉布」作為「議會暴力」例子等。

李傲然：證對社會訴求無策

油尖旺區議員李傲然稱，民政專員沒就此諮詢其意見，亦未聽聞有區議員被諮詢。他認為問卷「並非全然離地」，惟部分問題反映政府不理解年輕人不滿當局抗疫措施的原因，可見政府知悉此社會現况，卻不理解背後原因、對社會訴求束手無策。對於民政專員諮詢對象，他認為民政專員有諮詢誰的自由度，但質疑找落選區議員意義何在。

青年發展委員會委員、在區選中連任失敗的民建聯林琳亦說，政府未就此事諮詢其意見，她認為若政府真能找到年輕人回應問卷、有年輕人願與政府會面反映意見，是很好的開始。她強調政府首先需面對社會現况，如不溝通並無意義。