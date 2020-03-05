1「社區對話」4場fb直播 總場數拒透露 「對話辦」半年完 泛民建制稱無用

有泛民議員批評「對話辦根本無意義」；建制派議員亦稱對話辦過去半年難以發揮作用。

主任卓永興薪酬近170萬

去年反修例風暴爆發，特首林鄭月娥稱會構建一個對話平台，希望與不同政治立場及背景人士對話，為香港尋找出路。特首辦轄下的政策創新與統籌辦事處去年9月中增設對話辦，當時已退休的主任卓永興自去年9月中起以非公務員合約聘任，為期半年，任期於3月中結束。翻查資料，卓永興的薪酬參照首長薪級表第8薪點（D8）、即月薪逾28萬元，即半年合約薪酬合共近170萬元。

指二三月活動因疫延期擱置

創新辦回覆稱，除去年9月底的公開「社區對話」外，對話辦亦統籌及支援特首和管治團隊，與不同背景人士對話，當中包括特首與市民和不同界別人士閉門進行的深度對話；各司局長到訪社區與市民交流，及和不同界別人士和青年人的深度對話，但當局沒有回應對話次數。

張建宗曾稱區選後再辦社區對話

去年9月政府舉辦首次公開「社區對話」後，未有再辦類似活動，特首和3名局長分別舉行4場facebook直播（見表）。政府最新回覆稱，疫情發展令原定2、3月舉行的深度對話和facebook Live需延期或擱置，冀「待公共衛生情况回復正常後，方恢復對話」。政務司長張建宗曾說，第二輪社區對話會在去年11月底區選後展開，至今未見蹤影。

創新辦又稱，對話辦自去年11月起兼任政務司長因應社會事件成立的「跨部門行動小組」的秘書處，協助監察及支援有關的應變、行動、善後、消息發放、闢謠等工作。

沙田區議員兼民陣召集人岑子杰批評，政府所謂的對話會只是塗脂抹粉，「但不上粉」；對話辦成立以來，政府不但無視市民要求成立「獨立調查委員會」的訴求，在抗疫中亦無視全面「封關」訴求，認為「對話辦根本無意義」。岑又說，市民不是要與政府對話，而是要求政府落實政策時以民為先，「但現時特首施政，是先聽中央、再聽商界，最後才是民意」，強調只有一人一票的民主選舉，才可令政府將民意放在施政首位。

民建聯立法會議員周浩鼎表示，對話原意是希望加強社會溝通、化解矛盾，惟社會上的激進分子根本不願意對話，加上受到疫情影響，他認為對話現時難以繼續，形容對話辦過去半年是難以發揮作用。至於未來如何化解矛盾，他說需要再思考。

明報記者 楊康琪

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