沙中線超支未承諾封頂 全線如期通車「有風險」

立法會就沙中線工程過去已核准806億元款項，路政署長陳派明表示，因宋皇臺考古工作及灣仔北與其他工程交接等情况，致造價上升，令整體需要額外約100.6億元撥款，增加的款項不包括任何港鐵的項目管理費及紅磡站工程問題衍生的費用。

港鐵稱疫情影響工程進度

公民黨陳淑莊問及額外100.6億撥款，是否工程支出已「封頂」。陳帆回應，目前評估下有信心以此預算完成餘下工作，但因應疫情影響，認為仍有風險存在。港鐵行政總裁金澤培表示，因應疫情，內地廠房停工影響供應鏈，而工人到內地後回港亦要檢疫數天，加上部分外國專家到港工作意欲減，部分於韓國訂購的設備生產及驗貨時間亦要延長，影響工程進度。

港鐵向政府索取13.7億元額外項目管理費，陳帆於會上亦多次重申，不會支付一分一毫，稱政府立場和決心清晰，港鐵索取該筆管理費的理據並不充分，除非有法庭指令，否則不會支付，對港鐵的堅持表示失望。同場的金澤培卻表示，港鐵現會支付相關款項，令工程能夠繼續，但會就費用繼續與政府磋商，合約內有空間讓雙方高層作善意溝通，會根據法律精神商討。

政府拒付13億管理費

港鐵：依法律精神續磋商

議員多次問及相關法律程序是否與政府對簿公堂，金澤培僅說會與政府商討，因仍有一段時間商討，現時仍言之尚早。

曾為九鐵主席的實政圓桌田北辰建議，港鐵可如當年處理高鐵超支「封頂」般召開股東大會，若股東同意「封頂」、以及不收取該13.7億元管理費，就可向公眾交代，毋須揣測。金澤培回應，工程內有合約存在，不論主觀願望為何，都要根據法治精神處理。

有議員亦關注港鐵就紅磡站擴建部分工程問題引致的20億元費用，港鐵工程處總經理周蘇鴻說，該20億元並無任何部分是支付予承建商禮頓，此外亦會用盡所有法律手段追討禮頓。陳帆亦稱，政府不會為紅磡站工程問題款項付費。