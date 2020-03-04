話你知：木枕壽命短 合成枕軌更耐用

張子惇解釋，鐵路主要由兩條路軌組成，由於要維持一定間距，故路軌下以枕軌固定位置，防止列車出軌。他指出，傳統木材枕軌的好處是有彈性，可紓緩路軌冷縮熱脹問題，缺點是會腐爛，在潮濕環境使用，壽命只有約10年，不及合成枕軌耐用。

港鐵車務工程總管喬建輝昨稱，木製軌枕正常可用20年，合成軌枕則可用最少30年，港鐵會加強檢查程序，並會識別及優先更換有需要的軌枕。

港鐵2008年已合成枕代木枕

機電署調查東鐵出軌事件的報告指出，東鐵線使用不同材料製成的軌枕，分別以混凝土、木材或合成物料製造，一般軌道使用混凝土軌枕，道岔則使用木製或合成軌枕。報告指出，使用木製或合成軌枕的原因是可透過在軌枕上鑽孔，靈活地在實地微調座墊板及路軌的位置，令路軌走線得以配合不同彎度及地形需要。

東鐵線全線的道岔合共裝有超過9800條木製或合成軌枕。2008年起，港鐵以合成軌枕取代因損耗而需要更換的木製軌枕，截至2019年8月，東鐵線約4000條已損耗的木製軌枕已換成合成軌枕。