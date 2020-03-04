換枕後軌距續超標 工程師：問題未解決應調查

張子惇指出，港鐵只為出事道岔更換兩條合成軌枕，並非全部更換，不同物料枕軌抵受壓力不同，加上出事的兩條軌枕位於彎位，要承受列車轉彎時產生的離心力，最終令固定枕軌的螺絲折斷，路軌外移，列車車輪無法緊貼路軌而行，最終出軌。

只換兩合成軌枕 與枕木受壓不同

港鐵副車務工程總管黃浩樑亦表示，東鐵標準軌距為1435毫米，若軌距闊至1455毫米就要維修，而關鍵軌距為1481毫米。車務工程總管喬建輝則說，路軌維修有3種，包括每三晚一次的巡邏，其間主要以目測檢查，無實際量度；第二種則為「TOV軌道結構測量管理」，應每月一次；第三項為每季一次的維修，稱做法符合國際標準。喬又表示，事發當日出事道岔達到關鍵軌距，即1481毫米。

不過，張子惇引述港鐵報告表示，東鐵前線人員2018年7月已量度到出事岔道的路軌間距為1453毫米，較標準間距超出18毫米，「（超標）幾毫米是可以容忍的，18毫米好犀利，一定要找出原因」。根據港鐵報告，該岔道部分枕軌後來亦更換成合成軌枕，路軌間距一度由1471毫米減至1446毫米，但較標準超出11毫米，其實問題仍未解決，應找出問題所在。