出軌原因曝光 揭港鐵疏管維修 軌距過闊肇禍 報告指早已超標 未答管理層責任

木枕換合成枕 軌距繼續超標

港鐵的調查委員會報告明確指出，列車出軌是路軌間距過闊引致，無關任何外來物，而斷裂的路軌及裂縫都是列車出軌後造成。報告續指出，早於2018年7月，該段路軌的間距已超出行動指標，但港鐵至2019年8月3至4日才更換路軌的枕木，而維修後超標問題持續（見圖），卻無再理會（見另稿）。報告亦指出，由2019年1月起，相關部門已無編寫超出「行動指標」情况的報告，稱管理層就此並不知情，內部日常管理報告及審核亦無顯示超標問題持續情况。

稱部門停報告超標情况 管理層不知情

委員會在報告亦提到，港鐵要提升內部管治，以加強監察及上報軌距是否符合規定。報告續指出，事發當日，出軌列車經過涉事路軌前，已有4班列車的車輪因路軌太闊，曾撞到及損壞路軌旁的護輪軌，但4班列車皆繼續駛至紅磡站月台，無人發現問題，至第5班列車、即肇事列車駛至，終釀出軌。

港鐵歸咎位置特殊 維修員認知不足

港鐵副車務工程總管黃浩樑表示，出事路段特殊，「維修人員對該處缺乏認知」，縱使他們發現路軌間距過闊後曾更換枕木，其後跟進情况時卻側重於過去經驗，並沒有根據數據做復修工作。

多條枕木已腐化 無法固定路軌

港鐵於記者會上多次把事故歸究於「涉事位置特殊」，港鐵車務總監李家潤更稱「事發後才學識了特別情况」。不過，機電署報告指出，出軌位置及附近軌道的多條木枕內部已腐爛，木枕上的螺絲孔亦已拉長和擴大，路軌無法穩固在枕木上，才令間距過度擴闊。

被問到港鐵管理層是否要為事故負責，李家潤未回應，僅再次向公眾致歉，稱責任問題有機制跟進，如有刑事責任出現，會配合司法程序，為同事提供法律援助，並已就罰款機制撥備2500萬元。而事故發生時出任車務總監的劉天成，今年初已升任港鐵常務總監。

李家潤說，已就事故發現的問題作出多項改善措施，包括更換2627條木材軌枕、指派資深人員到前線加強執行維修規章、引入新科技實時監察路軌等。

工程師指管理層有責審核前線工作

工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇表示，報告稱前線人員過於依靠維修經驗而非測量數據，亦沒將數據上報，但其實管理層也有責任。他引述報告指稱，港鐵按照資產管理系統管理軌道資產，而該系統獲「ISO55001-資產管理」認證，該認證要求管理層審核及抽查前線人員的檢查工作，但管理層未有做，故認為港鐵應認真檢討監管，避免重蹈覆轍。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席、民建聯陳恒鑌認為，港鐵有既定檢查及報告機制，下屬卻無依從，可見管理層缺監管能力，難辭其咎。他說難以接受港鐵在日常維修上「得過且過」，希望港鐵徹底變革，否則市民無法恢復信心。民主黨林卓廷則表示，出軌事故令公眾對港鐵保障列車安全失去信心，促請港鐵全面檢視監管系統。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676