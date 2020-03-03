住所加閉路電視監察 高院不鼓勵作保釋條件

申請保釋的被告關嘉耀（27歲），控罪指他與實驗室助理徐天樂（27歲）和電器技工何健忠（40歲），於去年12月14日在屯門小冷水路的山坡製造爆炸品，即遙控土製炸彈組件；並串謀他人非法及惡意傷害警務人員。

官：侵私隱不理想 警無責任全天候監察

李官在判辭中引述，辯方曾提到過去有3宗案件以在住所安裝閉路電視監察為條件，成功申請保釋外出，但李官稱這項申請在各法院均是不恰當和不理想，解釋此舉對被告自身及其家人、朋友和訪客均做成私隱問題；警方也無責任全天候透過閉路電視監視被告，或翻查數小時的片段，認為做法不可行，亦無法阻止被告棄保潛逃，且法庭以宵禁作為批准保釋的條件沿用已久，看不到加裝閉路電視能如何加強宵禁條件。

李官指出，雖然做法出於良好意圖，但仍極不鼓勵日後批准任何帶有此「新奇及史無前例的條件」的保釋申請。

【案件編號：HCCP105/20】

（反修例風暴）