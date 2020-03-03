8．31半周年衝突 4男控襲警縱火還押

1人涉水樽長棍襲落單警 3人涉燒垃圾桶

首案的中東籍被告鈕卓暉（19歲）為職業訓練局學生，被控於本月19日在旺角奶路臣街近彌敦道交界處，襲擊正當執行職務的男警A。據悉，示威者當日在上述街道聚集及堵路，A身穿CID背心，與同袍往上址，其間遭人包圍。示威者涉向A擲磚頭、石頭、棍、雨傘等，被告則涉向A擲水樽及用2米長棍施襲。A一度擎槍戒備，其初步傷勢為手肘骨折。

控方申請押後案件，以待調查，翻看閉路電視及網上片段，以及索取警員醫療報告，並呈上施襲過程的片段截圖，但未提及申請警員匿名令。裁判官拒絕鈕卓暉保釋，押後至5月11日再訊。

另外3名被告分別為17歲學生莊通才、42歲採購經理鄧振強、31歲荷蘭籍教師De Bruin Edgar Willem Aart，涉在旺角縱火損壞兩個屬港府的垃圾桶，昨分兩案提堂，共被控兩項縱火罪。3人暫毋須答辯，還押至4月27日再訊，其間等待控方翻看閉路電視片段及檢取手機。

【案件編號：WKCC478、491、494/20】

（反修例風暴）