民建聯：陳彥霖母反對公園以女命名

柯耀林：尊重家屬感受 可事發日期代替

張國鈞稱，其律師事務所受陳母委託，向康文署長及西貢區議員發信，指有區議員罔顧事實，將陳彥霖去世與反修例事件緊扣一起。至於如何核實陳母身分，張稱與陳母接觸時已查看其身分證明文件，證明兩人母女關係。

柯耀林說絕對尊重陳彥霖家屬感受，但質疑建制派聲稱獲委託，陳母卻未現身，認為若陳母現身，他願意就為她帶來不好感受一事致歉。他強調周梓樂、陳彥霖離世有象徵意義，以名字命名二人離世地點旁的公園，可令大家不會遺忘此地發生的事，亦冀迫使政府還原二人離世前過程真相。

陳母批未問意見促開死因庭 林卓廷：為尋真相

陳彥霖母親在公開信中批評，民主黨立法會議員林卓廷早前在未有徵詢她下去信律政司要求召開死因庭。林卓廷回應稱，社會人士普遍強烈質疑陳彥霖死因，認為如此可疑的重大案件，只有召開死因庭才能尋求真相、還死者與社會真相及公道。

（反修例風暴）