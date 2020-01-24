PTU增1500人 消息：防暴隊常規化

警津貼增9倍 鄧：非常合理

對於外界質疑2019/20年度警隊津貼開支大增，高達25.4億元，較原預算增近9倍，鄧炳強解釋，獲超時津貼警員約1.2萬人，平均每人每月獲津貼1萬多元，「非常合理」。警隊在2020/21年度預算的「一般部門開支」由18.6億元大增至40.5億元，他稱款項主要用於聘用退休警員協助反修例事件的調查工作，若警隊有足夠人手，不用超時工作，可減少超時津貼開支。

他並稱增聘人手包括1500名機動部隊人員。警方消息人士說該1500人可組成3個各500人的大隊，這做法相當於把防暴大隊常規化，以常設編制應付示威活動，減少抽調地區環頭人手應付。現警隊編制下，除現有7個共1500人的常設機動部隊大隊外，在大規模行動如應付示威時，警隊會在各總區的巡邏警員中臨時抽調人手，組成總區應變大隊。

至於「專門用途的物料及設備」6.1億元的預算，鄧炳強稱，會花約3億買保護裝備；指現有2.8萬警員需外勤工作，需裝備保護，平均每套1萬多元。對於有意見要求將警隊預算分拆審議，他相信政府有其政策處理。警察員佐級協會外務長梁俊傑認為，警隊自反修例事件後「被隔離」，分拆審議會增加社會摩擦。

（反修例風暴）