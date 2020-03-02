上月起海灘多口罩垃圾 索罟群島百米內60個

海洋環保組織Oceans Asia創辦人Gary Stokes在facebook發帖文稱，他與研究團隊過去數月在索罟群島研究垃圾及微塑膠問題，上月到上址考察時，在一個向東的沙灘上，發現大量垃圾漂上沙灘，包括膠樽及膠袋等，當中夾雜用過的口罩，由於該沙灘人迹罕至，估計口罩隨海流漂至。

環團稱口罩含塑膠難分解

憂海洋生物誤吞堵食道

對於索罟群島位於珠江口一帶，他表示不會估計口罩來源，認為最重要是事件反映有人將用過的口罩隨處棄置，最後污染環境，又稱疫情爆發至今，棄置口罩只是約6個星期便成為海洋垃圾，認為值得反思。另外他又指出，外科手術口罩含塑膠成分，難以分解，擔心海洋動物如海豚或海龜等誤吞會堵塞食道，最後可能活活餓死，呼籲市民妥善處理用過的口罩。

西貢大嶼山多灘撿口罩

「海洋拾荒者」陳鳳屏近年一邊行山一邊執垃圾，她表示，亦留意到今年2月開始，本港多個沙灘的垃圾之中夾雜着口罩，疫情前甚少執到口罩。她上月在網上發起到多個沙灘執垃圾，分別在西貢天后古廟旁的沙灘、西貢白沙灣、大嶼山水口等，每次執到約20個口罩，其他垃圾包括膠樽、紙巾、煙盒及針筒等。她說，西貢天后古廟旁的沙灘有人搭建燒烤爐，估計有人用完口罩隨手棄置。

對於有西貢多個沙灘發現口罩垃圾，生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊指出，近日本港吹偏東風，洋流有可能將垃圾冲上向東面的沙灘，但她說亦有可能來自郊遊者遺下的口罩，難以確定垃圾口罩來源。

（武漢肺炎）