政府資助生產今起申請 每個1.1至2.4元收購 口罩收購價分5級 成本愈低補貼逾多

根據「本地口罩生產資助計劃」的申請指引，政府包銷口罩的價格按「口罩生產成本＋系數（factor）」的方程式釐定，每兩個月檢視，生產成本即原料、運費及租金開支；「系數」可理解為補貼金額，每個口罩0.4元至0.6元。

第1級補貼0.6元 第5級0.4元

「系數」按生產成本分為5級，生產成本愈低，補貼金額愈高，以鼓勵廠商壓低生產成本：第1級，若生產成本為每個口罩0.5元或以下，政府會補貼0.6元購買，即約1.1元，每個賺幅約為120%；而第5級，若生產成本為每個口罩2元以上，政府只補貼0.4元購買，即約2.4元，每個賺幅約為20%。

資助20生產線

政府包銷每月4000萬個

商務及經濟發展局發言人表示，計劃會資助最多20條外科口罩生產線，每條生產線須每月至少生產50萬個口罩；若每條生產線月均生產200萬個口罩，政府每月合共包銷4000萬個口罩。各個政府部門、醫院管理局、全港公私營安老和殘疾人士院舍，以及政府外判清潔工友將可用到有關口罩，現時上述部門及機構每月需逾2000萬個口罩，在計及所需儲備後，政府會考慮透過非政府機構，派發給對象主要是長者的弱勢社群。

（武漢肺炎）