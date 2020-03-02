欠無塵車間 10條口罩生產線等開工 綠芝園出讓廠房造口罩 盼企業效法

於大埔工業邨設廠做室內耕種的綠芝園，上月初向科技園公司出讓8000平方呎地方，用作無塵車間生產口罩，公司創辦人譚嗣籇表示，自報道一出，多個有意設立本地口罩生產線的單位向他查詢，發現最少有8至10條本月到港的生產線正面臨無場地供應。

無塵車間裝修費增3倍

譚嗣籇說，對比上個月，無塵車間裝修費大增，由原先約50萬至60萬元，大增至現時逾200萬元，據他了解，有最少一條口罩生產線的機器已到港，但由於沒有場地，只好放棄生產。

福幼基金會籌備4生產線

聯絡生產力局 未有地方

正設立4條口罩生產線的慈善機構福幼基金會同樣面對沒有無塵車間的問題，總幹事陳敏樂表示，曾聯絡政府及香港生產力促進局尋求協助，至今仍未有合適的地方，而訂購的100噸口罩原材料及4條生產線將於下周到港，料每條生產線每月可生產200萬個口罩，現擔心未能投產，期望有廠家可以借出無塵車間。

廠商盼有機出機有地出地

籲「獅子山下同舟共濟」

同樣在籌備口罩生產線的李樂表示，她與伙伴已投入300萬元購入了一條口罩生產線及10多噸原材料，期望可以將口罩貼近成本價轉售老人院、學校等團體。她曾了解過不同地區的工場，發現如要改建成無塵車間，需要再投入200萬元，並需時兩個月，無法即時投產解燃眉之急。李樂說，現時有生產線分別面對沒有機器、沒有原材料，或沒有無塵車間的問題，她期望不同單位可以合作共用資源，真正做到「獅子山下同舟共濟」，自己救自己。

生產力促進局昨日公布「本地口罩生產資助計劃」，生產商須在港具備生產設備、原材料、廠房、無塵車間等，又要求必須擁有生產高規格外科口罩的能力，足以供應至本地醫院。計劃最多資助20條本地生產線，每條生產線的首200萬個口罩須全數售予政府（見另稿）。

明報記者

（武漢肺炎）