欠無塵車間 10條口罩生產線等開工 綠芝園出讓廠房造口罩 盼企業效法

【明報專訊】口罩供應緊張，不少有心人近日決定在港設口罩生產線，機器買到，原料亦從海外搜購到，不過始終難敵「土地問題」。多條生產線負責人表示，難以在港找到無塵車間以生產口罩，更有人選擇放棄設立生產線。向科技園公司出讓工廠位置用作無塵車間生產口罩的本地初創綠芝園創辦人譚嗣籇更表示，發現最少有8至10條本月到港的生產線正面臨無場地供應，而無塵車間裝修費大增逾3倍，期望有企業騰出無塵車間，又提議共用廠房。
於大埔工業邨設廠做室內耕種的綠芝園，上月初向科技園公司出讓8000平方呎地方，用作無塵車間生產口罩，公司創辦人譚嗣籇表示，自報道一出，多個有意設立本地口罩生產線的單位向他查詢，發現最少有8至10條本月到港的生產線正面臨無場地供應。
無塵車間裝修費增3倍
譚嗣籇說，對比上個月，無塵車間裝修費大增，由原先約50萬至60萬元，大增至現時逾200萬元，據他了解，有最少一條口罩生產線的機器已到港，但由於沒有場地，只好放棄生產。
福幼基金會籌備4生產線
聯絡生產力局 未有地方
正設立4條口罩生產線的慈善機構福幼基金會同樣面對沒有無塵車間的問題，總幹事陳敏樂表示，曾聯絡政府及香港生產力促進局尋求協助，至今仍未有合適的地方，而訂購的100噸口罩原材料及4條生產線將於下周到港，料每條生產線每月可生產200萬個口罩，現擔心未能投產，期望有廠家可以借出無塵車間。
廠商盼有機出機有地出地
籲「獅子山下同舟共濟」
同樣在籌備口罩生產線的李樂表示，她與伙伴已投入300萬元購入了一條口罩生產線及10多噸原材料，期望可以將口罩貼近成本價轉售老人院、學校等團體。她曾了解過不同地區的工場，發現如要改建成無塵車間，需要再投入200萬元，並需時兩個月，無法即時投產解燃眉之急。李樂說，現時有生產線分別面對沒有機器、沒有原材料，或沒有無塵車間的問題，她期望不同單位可以合作共用資源，真正做到「獅子山下同舟共濟」，自己救自己。
生產力促進局昨日公布「本地口罩生產資助計劃」，生產商須在港具備生產設備、原材料、廠房、無塵車間等，又要求必須擁有生產高規格外科口罩的能力，足以供應至本地醫院。計劃最多資助20條本地生產線，每條生產線的首200萬個口罩須全數售予政府（見另稿）。