林鄭：港確診遜星日韓 措施有效 醫協：應歸功市民聽專家非特首意見

香港目前有百宗個案。林太於facebook稱，香港毗鄰內地，人員往來頻繁，城市密度又高，但確診數字比日韓、新加坡低，亦遠低於意大利和伊朗，點名感謝政府專家顧問團4名成員梁卓偉、袁國勇、福田敬二和許樹昌，在抗疫過程中提供重要意見。林太說，隨着上周病毒在多國蔓延，政府已採取果斷出入境和衛生檢疫措施，防止病毒從國外傳入。

馬仲儀稱，政府遲遲未「封關」，令內地到港者走入社區，成傳播鏈源頭。她稱，香港有外來輸入源頭，但社區無大規模爆發，「掹車邊都可以話同她（林太）有關係，因她叫市民做的事市民都不聽，如年初一她叫市民不用戴口罩，仲要自己去高危、開會地方都不戴口罩」。她説，今次防疫多得袁國勇教授、何栢良醫生等人多次公開呼籲戴口罩及勤洗手等，亦幸得市民聽專家意見，「如果市民聽特首講，不戴口罩，香港疫情定比日韓嚴重」。

（武漢肺炎）