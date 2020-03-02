陳茂波：衝突再現損經濟 學者指政府未根本處理反修例 疫後危機再現

明報記者

陳茂波昨於無綫《講清講楚》說，未來經濟增長預測是建基於社會逐步放下分歧，舉例市民感受到經濟困難，「大家意識到這樣下去不可行，是否應放下分歧，一同前行？我們是有此期望」。他又說，若預算案不獲通過便無法派錢，因無立法會授權、不會有款項派錢，籲立法會盡快急市民所急，將預算案內項目一同審批。

陳：否決預算案即無法派錢

陳茂波在節目後表示，若再出現「暴力衝擊」，對社會、經濟都有影響，市民不出門會影響消費及相關行業，亦令外國投資者質疑香港是否仍安全。至於政府短期內會否重啟對話，他稱目前任務是防疫、抗疫，要盡量減少人群聚集。他在網誌則稱，過往經濟在低潮後往往有較顯著反彈，雖不可完全複製2003年經濟快速反彈措施，但大灣區、一帶一路、內地市場及東盟等都可帶來機遇。

邱騰華亦在電台節目表示，本港經濟受3項因素影響，即中美貿易戰後遺症、去年社會動盪及現時疫情影響，他稱上周六街頭仍有暴力事件，影響國際間對本港安全城市形象的看法。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，當局在反修例期間曾有不少類似呼籲，雖然經濟環境較去年差，但相信相關呼籲效果不大。他表示，政府只用丟淡方式處理反修例，若沒從根本處理事件，疫情過後危機或再出現。

楊岳橋批增警預算 葛佩帆：疫後難復蘇

公民黨黨魁楊岳橋批評政府言行不一，口說冀平息矛盾，但預算案大幅增加警隊撥款，質疑無意後退、維持高壓脅迫。他又稱真正令經濟步入寒冬的是武漢肺炎、政府不願封關，真正問題是管治失效。

民建聯立法會議員葛珮帆說，若暴亂及社會衝突未停，投資者及遊客會對港無信心。她說，SARS後內地推出自由行刺激香港經濟，但今次疫情內地都「好傷」，多國受影響，經濟環境不明朗，本港經濟在疫情後未必能復蘇。她呼籲放下仇恨及暴力讓社會復和。

（武漢肺炎）