兩伊朗團今返港 40人須隔離檢疫

因應意大利3個地區爆發疫情，港府已發出紅色外遊警示，另維持對伊朗的紅色外遊警示，呼籲港人如非必要，避免前往該地區。

星晨旅遊副總裁張淑雯接受查詢時表示，該旅行社有一個旅行團在伊朗，計及領隊與團友，全團共26人，今日傍晚抵港，下機後由政府安排送往檢疫中心。她表示，已取消短期內的伊朗旅行團，前往意大利的旅行團則更改行程，不會前往港府已發出紅色外遊警示的地區。新華旅遊一個曾往慶尚北道佛國寺的南韓旅行團2月25日返港後，由政府安排旅遊巴在機場接載全團往駿洋邨隔離14日。

捷旅假期總經理周永強表示，現有一團旅行團在伊朗，團友連領隊共14人，原定周二返港，現提早今日抵港。周表示，由於團友想盡早返港，加上當地景點已關閉，所以安排團友提早返港。此外，東瀛遊執行董事禤國全稱，2月至3月東瀛遊有5至6個旅行團受影響，部分意大利團取消，部分歐洲團則取消意大利行程，延長在其他國家逗留的日子。

（武漢肺炎）