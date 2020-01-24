港府包機 首批接450滯武漢港人

特首林鄭月娥昨稱前日召開的跨部門督導委員會暨指揮中心已下指示，日內會交代行動細節。聶德權在facebook表示，特區政府連日接觸逾600名留在武漢的港人，約兩成人表示不打算乘機回港，暫超過450人確認將登上第一批包機，今日會開始通知他們。

協助滯留港人的工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪估計至少需安排6班機，總登機人數今日確定，入境處將通知相關港人。他說接受包機安排的港人毋須再自行提供健康證明或文件，但登機前需接受健康檢查，當地政府根據檢疫規定，有權不許呈病徵的人登機。

鄧家彪料需至少6班機

鄧家彪表示，有孕婦居住的地方距離武漢機場6個多小時車程，因有風險，暫不安排上機。他透露，政府有探討能否派包機到宜昌機場，接載其他未能由武漢機場離開的人。

至於武漢以外的滯留者，聶德權稱集中處理孕婦、急需回港應考文憑試的考生及有嚴重病患或急需回港治療的緊急個案。他說處理過程較複雜，除要掌握其健康狀况，亦要逐一評估個案，從每個鎮及每條村出發到武漢的陸路交通可行性，仍在統計人數。鄧家彪稱政府目前考慮百多個家庭。

武漢外滯留者 集中處理孕婦、考生

另外，澳門周六將派首班包機往武漢接載在鄂澳人，首批共65名澳門居民符合條件，當中50人稱願意乘包機。澳門衛生局長李展潤昨表示，在武漢的發病率為1%至10%，以此估算，包機接回的148名澳門居民中，或有14人可能染疫。

澳門政府制定詳細指引，要求乘包機回澳的澳門居民遵守多項規定，包括不可攜帶手提行李、行李須託運並統一消毒，不能帶土特產或食品回澳；在機上須穿保護衣、全程戴口罩、不可走動、不可去洗手間，機上不提供餐飲。當局將向乘客派發尿片，減少他們用機上廁所，減低傳染風險。他們回到澳門後必須到高頂公共衛生臨牀中心接受隔離。

對於澳門要求乘包機者要用尿片，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，毋須派尿片予湖北返港乘客，因處理尿片亦有感染風險，若乘客全程戴口罩及勤洗手，加上機組人員穿著全套保護裝備，「不需要去到這麼盡」。

（武漢肺炎）