裝抽氣加厚門製負壓 普通房改建隔離病房 1間成本近百萬 聯合醫院先行

醫管局高級行政經理源柏樑指出，正式的隔離病房有獨立的裝修設計，冷氣系統一早已規劃，要「加建」隔離病房造價不便宜，工程實行上亦不容易。故此，局方面對疫情發展，「非常時期用非常手段」，將普通病房改裝成隔離病房，其規格和效能與正式隔離病房「非常接近」，成本卻大大降低。

依美國疾控中心規格

源柏樑解釋，改裝方案依照美國疾控中心的規格，病房內的負氣壓坡度不能少於-2.5帕斯卡，使空氣由潔淨地方流向相對不潔淨的地方；病房內的「換氣量」，即每小時過濾空氣次數，亦須由普通病房的6次提升至12次，平均每5分鐘過濾空氣一次。

局方提出兩個方案，其一是在病房內每個臥間安裝兩把抽氣扇，以提升換氣量，同時在病房大門後加建一對門，使病房與外界之間形成緩衝區，務求令病房內維持負氣壓狀態。

夏天或空氣過濾器代抽氣扇

源柏樑指出，抽氣扇會將室內冷氣同時抽走，措施不適用於夏天，所以局方提出了第二個方案，使用「高效能空氣微粒子過濾器」（HEPA）代替抽氣扇。他形容，HEPA是一部大型空氣清新機，內有抽風機及過濾器，將空氣中微塵及微粒過濾，亦可接駁排管將空氣排出室外，「空氣經過HEPA先噴出街會相當乾淨」。他表示，局方會同時採用抽氣扇及HEPA兩個方案，預計高層病房會多用抽氣扇，低層病房或太近鮮風入口的病房則採用HEPA。

源柏樑表示，醫管局及機電工程署均有生產HEPA，其造價約5萬元一部。以每間病房內有6個臥間計算，「買幾部HEPA都幾十萬」，連同加建大門及裝修等，改裝一間普通病房成本接近100萬元，需時兩星期。源柏樑重申，改建計劃初步只會在聯合醫院實施，若反應良好，會考慮陸續套用至其他醫院。

（武漢肺炎）