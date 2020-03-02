N95不貼面 醫護現病徵檢疫14日 深水埗首現個案 元州邨七旬夫婦確診

明報記者

醫管局病人安全及風險管理總行政經理何婉霞昨在疫情記者會表示，一名曾於2月18、20及21日接觸過第58宗、69歲男患者的醫護人員，前日出現病徵，病毒測試呈陰性，其後上司發現該醫護的N95口罩沒緊貼面形，為安全計列為密切接觸者，須檢疫14天。涉事醫護數年前曾接受面形測試，提醒醫護如體重有10%改變，建議再做測試。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，如患者咳嗽，帶病毒的飛沫有可能經過醫護N95口罩的空隙進入其呼吸道，不排除會受感染，隔離檢疫14日做法合適。

公主號兩人疑中招 佛堂群組增1宗

另外，兩名乘坐港府第二班包機、於2月22日抵港的鑽石公主號郵輪乘客，體內被驗出有IgG抗體，列為疑似個案，但在日本接受病毒測試呈陰性。其中68歲女子於16日及17日發燒，27日咳嗽；56歲男子無病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，體內驗出抗體，一般而言無傳染性或傳染力低，患者或已康復，但要入院檢查。許樹昌稱，IgG抗體一般在感染後第二周出現，第三周數量最多，不排除患者接受測試後再在郵輪感染。

北角「福慧精舍」個案增至16宗，昨確診的71歲女患者在2月12日咳嗽、流鼻水，2月1日、5至8日到佛堂做義工，協助切菜及煮食，8日曾與第92宗、70歲女確診者交流及進食。患者經常到北角春秧街市、鯉魚門街市。

另外，深水埗首現確診個案，兩夫婦為76歲女及79歲男，均有糖尿病要注射胰島素，居元州邨元樂樓。妻子28日發燒、咳嗽及氣喘，到明愛醫院求診；丈夫同日咳嗽，翌日入住明愛，X光顯示兩人肺花。據悉，一名居住鰂魚涌的46歲男子初步確診，留醫東區醫院。

首宗死者解剖：或非因病毒致死

本港首宗死亡個案涉及一名患糖尿病的39歲男子。據悉醫院已為他完成解剖。「有線新聞」引述消息稱，解剖報告發現心臟肌肉沒有壞死，心臟血管中度閉塞，相信不是新型冠狀病毒引致死亡，不排除與藥物有關。醫管局表示會交死因庭跟進。

深圳男確診 乘國泰抵港到蛇口

深圳市衛健委昨公布，一名35歲、於英國布里斯托（Bristol）工作的男子，2月27日乘搭國泰CX250航班由倫敦出發，28日抵港，同日下午3時半乘機場海天碼頭渡輪（3A109船次）到深圳蛇口。患者29日發燒及咳嗽，昨確診感染病毒，轉送深圳市第三人民醫院隔離治療，密切接觸者達93人。患者沒到湖北，其英國兩同事咳嗽及發燒。衛生防護中心呼籲該CX250商務客艙及同船乘客聯絡熱線，安排醫學監察或隔離檢疫。據「財新網」，患者為中國廣核集團員工。珠江客運昨日起，暫停全部海天碼頭往珠三角各港口的航班。

此外，前日確診的46歲女任職調景嶺都會駅Fusion兼職收銀員，其家姑2月27日確診並曾到「福慧精舍」。百佳發言人稱，員工由2月27日起已沒上班，該店當晚已徹底清潔和消毒，昨起停業至14日。

（武漢肺炎）