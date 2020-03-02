梁卓偉籲大眾續警惕 指疫情未見頂

恢復緊急及重要運作合理

梁卓偉亦建議復工後，僱主應為員工安排彈性上班時間，如不要擠在同一高峰時段上下班，或分批安排員工「放飯」，以免人流聚集；辦公室內應保持空氣流通，「最好鮮風吹入室內」，座位擺放亦宜「鬆動些」；員工在人多地方應戴口罩及避免聚餐等社交活動。

指第一波最少「三五個月」

不排除現社區廣泛傳播

他說本港疫情未「見頂」，但主要群組感染「如佛堂、打邊爐家族等，可追蹤到（病人）緊密接觸者」；惟他不排除有日會有社區廣泛傳播，目前最好盡量拖延散播，「頂得幾耐得幾耐」。他形容港府圍堵策略「做得啱、做得不錯」，並引述到英國與衛生部官員交流，對方亦讚本港防疫「做得比新加坡更好」，因香港人口較星洲多，但確診者較少。

新冠肺炎肆虐全球，日前美國西岸有3個州份出現病源不明的病例，更錄得首宗死亡個案。梁卓偉認為情况令人擔心，並說「疫症冰山」的一宗死亡個案，可能代表當地有100人受感染，只因檢驗不足未被發現。他說正與科學家研究新冠肺炎死亡及發病率，希望月內得出結果，以助判斷疫情發展。他表示，從目前所得臨牀監察可見，新冠狀病毒較SARS容易醫治，「SARS患者多重器官衰竭，但新冠肺炎重症病患只是一個器官衰竭」。

目前世衛仍未宣布疫情是「全球大流行」（pandemic），梁卓偉說，在流行病學字典定義，「大流行」指在不同國家及地區出現本地或本土傳播，目前除了美國、日本、韓國，多地現或只處「第一波爆發」；內地方面，除武漢及湖北省，其他地區第一波疫情已大抵受控，他說內地正開始復工復產，會否觸發第二波疫情仍待觀察。他認為新冠肺炎「技術上已是大流行」，現應「有碗話碗、有碟話碟」及高度透明，共同做好準備面對疫情。

（武漢肺炎）