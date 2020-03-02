社福機構跟隨復工 工會籲輪更免交叉感染

長者護理中心幼兒中心續停

社署資助的福利服務如住宿照顧、送飯等一直未有暫停運作；幼兒中心、長者日間護理中心等則繼續停止服務，但會按情况開放予有特別需要者。

據鄰舍輔導會向員工發放的通告，今起停止家居工作，如服務運作許可，單位主任可考慮安排員工彈性時間工作，避開繁忙時段。香港青年協會內部通告表示，將分階段回復原有工作安排，今起至3月8日，如情况許可，員工可部分時間在家工作，但須回辦公室值勤不少於3日，有特定工作或當值需要的服務單位除外。

基督教家庭服務中心服務總監（長者照顧）唐彩瑩表示，家居照顧等服務的前線同工一直上班，為減低交叉感染風險，會分兩隊人工作，輪流回中心當值。她說隨着更多人返中心工作，包括文職人員，員工會避免共膳或面壁用膳。

文書工作倡准留家處理

社會福利機構員工會理事長邱智恆擔憂疫情未受控，若全面復工會造成傳播病毒風險，稱不少機構僅有限度服務，如只需處理文書工作，應准員工在家工作，或安排輪流當值，避免太多人在工作間。

學校停課下，教育局要求校舍開放，要有教職員當值照顧按需要回校的學生。中學校長會主席鄧振強稱，停課期間學校按需要編配當值人數，以他當校長的中學為例，平均每日有3名學生回校溫習，每天有一半校工及職員工作，負責校園清潔及行政事宜；另有一名副校長或校長當值。他稱全校現採用網上實時教學，校方不要求教職員回校工作，如他們自願回校，學校會為在校員工每天提供一個口罩。

鄧振強表示，隨着文憑試月底開考，料本月中需更多校工回校準備；因考評局要求試場座位距離增至1.8米，要動用更多課室作試場，教職員當監考員的人數增加，要在考試期間回校。

（武漢肺炎）