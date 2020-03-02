公僕今復工 張竹君：風險會增 科學委員會未曾討論 私人機構料跟隨

許樹昌籲彈性上班午飯

張：首要做好手部衛生

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信不少私人機構會跟隨港府恢復上班，建議僱主提供彈性上班及午飯時間，避免上班族在高峰時段聚集，並提醒市民在公共交通工具等人多地方，要戴口罩及勤潔手。

被問政府決定復工前，有否諮詢專家意見及是否合乎科學，張竹君表示，政府委任的科學委員會並無就公務員復工安排討論，復工是政府的決定。張認為，多人聚餐屬高危，呼籲復工的公務員盡量避免聚餐，建議帶飯或叫外賣，分開吃飯時間或盡量減少留在食堂的時間，以減風險。張也提醒上班者要保持個人及環境衛生，最重要做好手部衛生、要盡量洗手，稱最易感染是在不知不覺間接觸到公用物品。

梁籌庭：今日上班要自備口罩政府：已放寬部門購罩規定

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，據他了解，今日大約有三分之二公務員恢復上班，料如疫情受控，相信政府會盡快全面恢復上班。口罩供應方面，梁表示公務員今日上班要自備，但各部門有上限5萬元為同事採購口罩，料大部分部門稍後會為同事提供口罩，但「未必日日都有」。

工會關注上班染疫列工傷否

新公務員工會主席顏武周表示，政府沒統一指引，由各部門自行制訂上班安排，部分部門設彈性上班時間，員工可由清晨7時半至10時半分批上班，但他質疑未必有效分流。他說明白市民冀盡快恢復公共服務，但憂疫情未受控，公務員主要擔憂傳播病毒風險及防疫裝備是否足夠，也關注上班期間染病是否列作工傷。他促請政府提供足夠口罩等裝備，並做好防疫措施。

政府發言人回覆本報查詢時，未正面回應今日會否為全部復工的公務員提供口罩，稱會優先供應口罩給醫護人員、前線提供必要和緊急服務以及參與防疫抗疫工作的人員，亦會向須與市民頻繁接觸（例如在櫃枱提供服務）、須在人多擠迫地方工作，及有運作或其他需要的同事提供口罩。發言人稱，財經事務及庫務局早前已向部門發指引，放寬部門採購口罩的規定，讓部門可更有彈性地在市場採購口罩，以照顧同事需要。根據政府內部通告，部門若要自行採購口罩，以實報實銷原則處理，各部門上限5萬元。

港府今日起也有限度恢復部分公共服務（見表），但康文署轄下的公共圖書館、公眾游泳池和室內運動設施等，仍然關閉。

一三五恢復上班 恒基：會供口罩

私人機構方面，有公司今起逐步恢復正常上班。本港主要發展商中，恒基兆業發言人稱，今周起員工將逢周一、三及五回辦公室辦公；二及四則維持在家工作，發言人稱屬試行安排，並強調有為每名員工提供口罩。新鴻基地產發言人說，1月底已回復正常上班；新世界、長實及恒隆地產在截稿前未有回覆。不過，亦有部分公司未跟隨，匯豐發言人回覆，該行建議員工在可行情况下，在家或其他辦公室上班，直至另行通知。

調查稱49％人恢復上班

團體批政府帶頭掀仿效

來自多個不同界別的「跨工會」組織稱，上周訪問690間公司及機構逾800名僱員，約49%受訪者稱，被僱主要求今周起回辦公室工作，約9%受訪者稱仍可留家工作。「跨工會」批評政府帶頭復工，令僱主仿效，擔心工作場所人群聚集會引發社區大爆發。

明報記者

（武漢肺炎）

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