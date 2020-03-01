支援本地生產線 生產力局：全球搶 口罩原料更難買

設立一條口罩生產線要考慮四方面：場地、機器、原材料及認證。黎少斌說，口罩原材料主要包括兩層不織布及一層過濾層，其中過濾層最缺乏，因需求突然暴升，產能未追上，加上不少地區將口罩原料視為「戰略物資」而禁止出口，他相信採購將愈來愈難，或要到更遠的地方如印度、德國等地尋找供應。

維特健靈料每個成本8元

坊間有人曾估算一個口罩的成本約兩角，不過黎少斌認為，現時有關成本難以計算，尤其目前全球均對相關物料需求大增，成本將取決於設備及物料的產能及來源地、與供應商的業務關係等。正設立口罩生產線的本地藥廠維特健靈，董事長陳曦齡向本報表示，生產設備一分鐘漲價3倍，已投入過百萬元做口罩生產線，估計最終開支或逾千萬元，每個口罩成本約8元。

生產機器方面，黎少斌解釋，主要分「全自動」及「半自動」兩種，前者在貼合3層口罩物料、接上掛耳橡筋等步驟全由機器操作；後者需人手輔助，為口罩接上掛耳橡筋。他說，有關設備除內地外，台灣、印尼、德國都有供應，如有技術亦可自行組裝。

黎少斌稱設立無塵車間及取得認證的難度相對低，「生產機器不特別巨型，只高約1.5至1.6米，一般工業大廈已可設立，毋須特高樓底」。不過，要由零開始設立無塵車間需時，因此不少有意成立口罩生產線的機構傾向使用現有無塵車間，以加快進度；而認證一般於台灣、內地或美國取得，需時約兩星期。

對於政府的資助計劃只針對短中期口罩供應，黎少斌認為，隨着市民衛生意識提高，口罩已成日常用品，相信長遠本地市場有需求，可長線經營生產線。

明報記者 林穎茵

（武漢肺炎）