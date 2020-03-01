范鴻齡稱負壓房非必要 黃譚智媛：他說未必適合

【明報專訊】醫管局主席范鴻齡在鳳凰衛視專訪表示緊急情况下不一定用負壓病房也能隔離，「SARS時試過，當然不理想，可是你要全部用負壓，不一定做得到」，言論引起前線醫護不滿。醫管局前行政總裁黃譚智媛專訪時說，這番言論由范鴻齡說出未必最適合，但她說瑪麗醫院2003年SARS時設施與物資是最簡單，靠落實個人與環境感染控制，是最後很少人感染的主要原因。
可找SARS醫護分享心得
黃譚智媛認同，前線醫護承受很大壓力和有擔憂，認為醫管局可邀請SARS期間抗疫的醫護，例如當年瑪麗醫院感染控制的同事分享心得，希望透過分享經驗令同事安心。
醫管局在1月多次強調以2009年豬流感爆發高峰用量計算，口罩存量達3個月，但到2月突然宣布剩下1600萬個，即約1個月存量。被問醫管局當初只預留3個月用量的口罩是否太少，黃譚智媛說不清楚為何近期用量倍增，不能討論處理方法，但原則上應因應病人數目、職員數目和醫療程序數目變化，每年計算來年最新所需保護衣物的存量，確保有足夠保護裝備。
當年瑪麗物資簡單少人中招
落實感染控制料是主因
被問是否認同范鴻齡說不一定用負壓病房隔離，黃譚智媛笑稱「這番言論由范鴻齡說出未必最適合」。
她回憶SARS當年瑪麗醫院雖然無負壓隔離病房、高空氣流量房間，亦無高規格的保護裝備，但最後瑪麗醫院只有一名護士受輕微感染。她認為，雖然設施與物資是最簡單，當時瑪麗醫院推行個人與環境感染控制的指引、培訓及審核，是很少人感染的主要原因。