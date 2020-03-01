范鴻齡稱負壓房非必要 黃譚智媛：他說未必適合

可找SARS醫護分享心得

黃譚智媛認同，前線醫護承受很大壓力和有擔憂，認為醫管局可邀請SARS期間抗疫的醫護，例如當年瑪麗醫院感染控制的同事分享心得，希望透過分享經驗令同事安心。

醫管局在1月多次強調以2009年豬流感爆發高峰用量計算，口罩存量達3個月，但到2月突然宣布剩下1600萬個，即約1個月存量。被問醫管局當初只預留3個月用量的口罩是否太少，黃譚智媛說不清楚為何近期用量倍增，不能討論處理方法，但原則上應因應病人數目、職員數目和醫療程序數目變化，每年計算來年最新所需保護衣物的存量，確保有足夠保護裝備。

當年瑪麗物資簡單少人中招

落實感染控制料是主因

被問是否認同范鴻齡說不一定用負壓病房隔離，黃譚智媛笑稱「這番言論由范鴻齡說出未必最適合」。

她回憶SARS當年瑪麗醫院雖然無負壓隔離病房、高空氣流量房間，亦無高規格的保護裝備，但最後瑪麗醫院只有一名護士受輕微感染。她認為，雖然設施與物資是最簡單，當時瑪麗醫院推行個人與環境感染控制的指引、培訓及審核，是很少人感染的主要原因。

（武漢肺炎）