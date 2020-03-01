醫局前總裁批家居檢疫措施不足 籲設門感應器監察 倡為外賣員等訂衛生指引

明報記者 朱韻斐

截至2月26日，衛生署共向23,604人發出檢疫令，當中95%在家檢疫。衛生署稱，如受檢疫者未能於邊境以手機進行實時地點分享，會要求他們佩戴電子手環；如擅自外出，衛生署會口頭警告，發警告信，並要求戴手環，至2月27日已發出154封警告信。

「咁都做唔到，點叫智慧城市？」

坊間有聲音要求從內地抵港者入檢疫中心，黃譚智媛接受本報專訪時表示，每日逾千人從內地抵港，難有足夠檢疫中心，但現有家居檢疫措施不足夠確保檢疫者留家14日，除了加強突擊檢查，應透過有實時地點分享的電子手環監察所有家居檢疫者，並在家門裝感應器，若有人開門即通知衛生署，透過實時地點分享追蹤離家者位置，「如果咁都做唔到，點樣叫智慧城市？」她認為還可考慮在檢疫者家中裝設閉路電視，但要平衡私隱。

港府從2月8日起要求從內地抵港者強制檢疫，但跨境貨車司機、機組人員、官員等14類人獲豁免，入境只須量體溫和申報健康。她舉例稱，有中港司機習慣聚在一起吃飯、喝酒，憂他們未必意識到這些行為高危或可能傳病毒，形成防疫漏洞；又指現在多人叫外賣，如「外賣哥哥」帶病毒再向食物打噴嚏就可能造成超級傳播。

警路邊除護衣「姿勢明顯不當」

她認為當局應邀請專家研究並根據其意見，為各個「高危職業群組」如送外賣者、機艙服務員、司機、外傭等製作針對性的行業衛生指引，稱「做外賣哥哥都要有準則」、外傭亦需聚會建議、司機應學如何安全地清潔車廂等。

警員曾在路邊除保護衣，她說有關警員的姿勢明顯不當，除保護衣、口罩等全副裝備有指定次序和姿勢，需經過學習，甚至醫護間要互相監督、花一小時才能安全地脫保護衣，事件反映各行業均需度身制訂的衛生指引。

稱下一步可研病毒留環境多久

做傳染病追蹤需了解何人、何時、何地、什麼和怎樣傳播，黃譚智媛認為衛生防護中心在追查何人、何時、何地做得好，但仍未知新型冠狀病毒是透過什麼和怎樣傳播，下一步可研究病毒在各種環境殘留多久、要怎樣和多久清潔一次哪些環境才有效預防疾病傳播等。

在SARS一役，港人了解到U形渠可成傳播病毒的渠道，她認為，今次青衣康美樓最後無大型爆發，但揭露糞渠是另一可能傳播病毒的渠道。她說，全港各區大廈仍有很多生鏽、漏水問題，疫症後應由政府撥款，由一隊具公共衛生專業知識的專家團隊協助全港大廈維修，堵塞可能存在的播毒漏洞。

（武漢肺炎）