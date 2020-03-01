Dirty Team醫生感無力 嘆硬食政府失誤

撐同事罷工 自己留守崗位

何醫生任職公立醫院內科醫生一年多。1月底，他被抽中加入專門照顧武漢肺炎懷疑或確診個案的dirty team兩星期，是該醫院首批dirty team醫護，「沒有經歷過疫情爆發，一定會緊張」。

兩星期裏，何醫生上班時間為朝八晚六，工作量相對在普通病房少，但要面對更大的心理壓力，因為擔心自己「睇漏眼」，錯過辨認出患者的機會。穿戴防護裝備亦令他緊張，幸有曾經歷SARS的前輩帶領，「他們會叫我不要急，最緊要自己的防護措施做得好」。

2月初，醫管局員工陣線發動5天罷工要求政府全面封關，剛巧碰上何醫生在dirty team的日子。雖然他有加入工會，但沒罷工，「如果我不做，都會找另一個人頂上」。他認同罷工醫護的訴求，認為對疫情和醫護的工作都有幫助，「無奈（對罷工）可付出的東西不多」。

稱控疫非看醫術有多高明

政府分階段局部封關，最終於2月8日、即本港出現首宗輸入確診個案逾兩周後，才要求經內地到港的人需強制檢疫14天，與醫護訴求「禁止任何旅客經由內地入境」有落差。何醫生說不滿意政府今次防疫表現，甚至感氣憤，因為封關做得較遲，有感政府的失誤由醫護「硬食」承擔。

在dirty team的日子裏，何醫生深深感受到前線醫護在疫情中的角色非常被動，確診數字每日上升，但醫護做到的不多。他比喻疫情就如一條河，當有人跌進河中，醫護的角色就是在下游救人，但沒有人考究上游發生了什麼事令人不停掉進水中，「控制疫情不是看醫術有多高明，而是公共衛生做得好不好，可否預防病毒」。

憂傳染家人暫搬離 上班用餐獨自吃

自疫情開始，何醫生因擔心會帶病毒給家人，暫搬離家，在外租屋，逢周末才回家。他的母親在SARS時任職公立醫院病房文員，當知道兒子要入dirty team，他形容母親「淡定」，沒太擔心，僅提醒他要注意安全，以及給他工作時的建議，例如下班後在醫院洗澡更衣後才回住所。

疫情持續，何醫生腼腆地說「少少掛住屋企」，但迫於無奈地要待疫情穩定才搬回家。因為擔心交叉感染，他現時會減少與朋友、同事見面，上班時用餐「都是自己一個吃」。被問疫情完結後最想做什麼，他笑了笑，說最想「工作不用提心吊膽、出街不用擔心」，都是一些平凡的願望。

明報記者 艾博瑜

（武漢肺炎）