旅議會裁員一成 全體要放無薪假

旅團取消徵費收入減 佔營運資金八成

陳張樂怡說，去年反修例風波影響旅遊業，議會主動向旅行社退會費，並免收內地入境團登記費半年，至今年初疫情爆發，議會被迫取消所有導遊培訓等課程，印花徵費收入大減，佔議會營運資金八成的外遊徵費亦因外遊旅行團大量取消而大減，議會料今個財政年度有嚴重赤字，故必須採取節流措施，包括取消活動、爭取租金減免。

陳說，旅議會在周四與60名員工開會，以個別部門因市况而工作量大減為由，裁減入境旅遊部、行業培訓部和公關部合共6名員工，佔整體員工一成，其餘員工於3月至6月間，每月放2至4日無薪假，職級愈高，放假日數愈多。兩名員工不滿無薪假安排，上周五被議會終止合約。

有酒店預支明年大假 員工每月上班6日

另外，酒店業工會列出31間酒店要求員工放無薪假，有酒店要求員工3月至6月間，每月放9日無薪假；7間酒店或酒店集團或會裁員。工會主席徐考澧補充，有3間酒店要求員工開始放今年的大假並預支明年大假，部分員工現時每月僅上班6至7日。

網傳遣散所有員工 麗景酒店無回覆

網上流傳位於尖沙嘴的麗景酒店上周五向員工發信，稱酒店只會營運至3月31日為止，並遣散全體員工。信中提到，現時旅遊業情况比SARS時更具挑戰，為了減低對員工生計影響，若僱傭合約法定的中止合約通知期為1個月，酒店將提供額外兩個月薪酬特惠津貼，通知期為兩個月者，酒店則會提供1個月薪酬特惠津貼。本報昨就該信件向該酒店查詢，至截稿前未獲回覆。

（武漢肺炎）