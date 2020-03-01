4年日日牀邊照料 憂病情淚縱橫 公院禁探病 老翁思念癱妻求通融

明報記者 羅嘉凝

過往每天到院6小時 僅山竹缺席一次

70歲的袁柏良前日拿着成人尿片、壓力襪等到九龍醫院康復大樓，將物品交到病房護士手上就要離去，心裏盼見72歲、中風卧牀的妻子。他憶述，太太2015年9月30日中風被送入伊利沙伯醫院，2017年11月8日轉送到九龍醫院復康大樓，而他每天待在醫院6小時，為太太抽痰、抹身、按摩、伸展手腳，「自她中風以來，我沒停止過探病，除了山竹襲港那天」。

念妻心切瘦4磅 憂太太壓瘡復發

公立醫院1月底啟動「緊急應變級別」，全面暫停探訪，袁伯已逾一個月沒見太太，他擔心太太沒足夠按摩及伸展，情况會轉差，日夜憂心得竟瘦了4磅。他說太太長期臥牀，尾龍骨位置曾長過近6厘米直徑的壓瘡，經他悉心按摩及塗抹藥膏，一年半後才康復，他現擔憂壓瘡隨時復發，太太又要受煎熬。

幾經拜託，病房護士代為拍下太太的照片，他看見太太鼻邊脫皮、眼睛泛紅，就益發擔心，希望醫管局讓他每天入病房照料太太，或每天讓他入病房看太太一面。對於病人家屬入病房或增加病人感染風險，他說病房護士可為入內的家屬探熱、做檢查，「可否當我是返工的醫生護士呢？他們都是每天入病房」，又說自己平日不出家門，僅每隔數天送物資到醫院，做好安全措施，以備隨時探病。

醫院稱有個別恩恤 研視像探病

九龍醫院發言人回覆稱，公院1月25日啟動「緊急應變級別」及實施一系列特別措施，包括全面暫停探訪，如病人有臨牀原因，會作個別恩恤，而九龍醫院康復科臨牀團隊已定期向該病人家屬解釋病人情况，盼家屬諒解，院方會研究更多方法例如視像形式，讓家屬看望病人。

區議員冀體恤家屬 每周探病一次

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，醫管局需釐清恩恤安排的申請方法及條件，因他近日接到10多個臥牀病人及弱智者家屬因無法探病而求助，他們全數不知有恩恤安排。他說SARS時醫院曾安排視像探病，希望今次醫管局亦可以安排病人家屬每周一次視像探病，或者可入病房探病兩小時。而協助袁伯的黃大仙區議員尤漢邦稱，他明白醫管局要控制感染，但希望局方可以體恤病人家屬，研究可否每周開放探病一次。

（武漢肺炎）