其他政黨未言跟隨 張宇人：選舉年各有考慮

楊岳橋：泛民政黨財力弱

現時立法會議員每月酬金10.1萬元，兼任行會成員的議員則為6.7萬元（行會成員薪金為8.3萬元）。民建聯有13名立法會議員，意味共捐出的300萬元款項比一個月酬金還多。民主黨副主席羅健熙在社交網站發文稱，民建聯2016年黨慶曾以時任中聯辦主任張曉明的一幅書法「度德而處」籌得1880萬元，「幅字畫其中一隻字都多過啲捐款50%，做show都俾啲誠意」。

自由黨主席張宇人表示今年是選舉年，建制派未有統一做法，「各有各考慮、各有各需要」，自由黨未討論，不想黨友感到壓力。他認為民建聯捐錢是好事，料建制派捐錢與否都會被民主派借機批評。

新民黨主席葉劉淑儀表示，其立法會議員酬金6.7萬元，早前已捐款5萬元予殉職海關關員家屬，與女兒共捐2萬元予因醫護罷工而受影響的病人；她說該黨立法會議員容海恩家庭負擔比較重，有兩個孩子，是否捐議員酬金要由容自行決定。

經民聯主席盧偉國稱，疫情以來整個經民聯團隊有錢出錢、有力出力，未有計算用了多少財政資源，該黨副主席林健鋒亦將有100萬個口罩支援市民抗疫。

（武漢肺炎）