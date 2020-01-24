民建聯工聯會立會議員共捐347萬 稱助基層抗疫 學者：為立選部署

民建聯合捐300萬 工聯會47萬

民建聯昨日宣布該黨立法會議員捐出合共300萬元，幫助在疫情下面對失業或有即時基本生活困難的人。工聯會亦宣布籌備緊急失業救濟基金，5名立法會議員將捐款支持。身兼行會成員的工聯會立法會議員黃國健稱捐錢是心意，民建聯財雄勢大，而作為「窮家子弟」的工聯會議員亦打算每人捐一個月酬金，共約47萬元，協助受疫情重創行業的從業員。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，民建聯比其他政黨財雄勢大，經歷區選大敗後，用盡法寶為立法會選舉部署，希望建立正面形象，但相信效果有限，區選的結果反映「政治問題難以透過民生解決」，與政府班子捐人工一樣，不應期望捐錢後民望會大升。他認同民建聯議員捐款會對其他政黨構成壓力。

蔡子強又說，工聯會的做法符合作為工會的本業，但同樣是為立法會選舉部署。

蔡子強：政治問題難民生解決 效果有限

另外，本身是社聯主席的行會召集人陳智思將捐出25萬元，由社聯轉捐給5間未有政府恆常資助的本地社會服務機構，支持其基本運作。陳接受查詢時稱， 疫情下無領取政府資助的非政府機構籌款活動暫停，嚴重影響服務；行會召集人每月酬金約12萬元，但他認為5個機構只有共十多萬元支援不足夠，故加碼至25萬元。

其他行會成員包括羅范椒芬、葉劉淑儀、林健鋒、張國鈞則稱，會將行會一個月酬金8.3萬元捐予社區組織協會。羅太說已與社協聯絡，明日會將酬金全數存入其戶口。葉太向社協的捐款將加碼至10萬元。社協幹事施麗珊說，行會成員肯捐錢是好事，收到捐款後會直接交予有交租、食飯等生活上有困難的基層家庭，有剩錢會購買防疫物資予基層。

行會成員、自由黨主席張宇人稱，一向有經慈善團體在武漢幫助有腦癱小孩的窮困家庭，在港亦有與慈善機構協助有需要的長者和少數族裔，他正考慮向這兩方面捐款。行會成員林正財和劉業強表示會捐款作慈善，但未透露受助機構。

政府班子將一個月薪酬捐予公益金。公益金昨發稿表示執委會主席王冬勝感謝政府管治團隊信任，公益金計劃將該筆善款撥予現時沒接受政府資助的社福會員機構，好讓有關機構在此艱難時期仍能維持服務。

另外，港交所在社交媒體表示捐出1000萬元協助社區對抗疫情爆發，有關捐款將分配予多個福利組織。

明報記者

（武漢肺炎）