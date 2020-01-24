民建聯工聯會立會議員共捐347萬 稱助基層抗疫 學者：為立選部署

【明報專訊】繼政府問責班子和行政會議非官守成員宣布分別捐出一個月薪酬予香港公益金和慈善機構後，兩大建制派政黨民建聯及工聯會昨日亦跟隨捐錢，當中民建聯率先宣布13名立法會議員會捐出共300萬元。有學者分析，民建聯及工聯會捐錢是為立法會選舉部署，但認為效果有限，「政治問題難以透過民生解決」。財政司長陳茂波昨表示捐薪金可直接助人，又可共渡時艱，有雙重意義；教育局長楊潤雄否認捐人工是為博取掌聲。
民建聯合捐300萬 工聯會47萬
民建聯昨日宣布該黨立法會議員捐出合共300萬元，幫助在疫情下面對失業或有即時基本生活困難的人。工聯會亦宣布籌備緊急失業救濟基金，5名立法會議員將捐款支持。身兼行會成員的工聯會立法會議員黃國健稱捐錢是心意，民建聯財雄勢大，而作為「窮家子弟」的工聯會議員亦打算每人捐一個月酬金，共約47萬元，協助受疫情重創行業的從業員。
中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，民建聯比其他政黨財雄勢大，經歷區選大敗後，用盡法寶為立法會選舉部署，希望建立正面形象，但相信效果有限，區選的結果反映「政治問題難以透過民生解決」，與政府班子捐人工一樣，不應期望捐錢後民望會大升。他認同民建聯議員捐款會對其他政黨構成壓力。
蔡子強又說，工聯會的做法符合作為工會的本業，但同樣是為立法會選舉部署。
蔡子強：政治問題難民生解決 效果有限
另外，本身是社聯主席的行會召集人陳智思將捐出25萬元，由社聯轉捐給5間未有政府恆常資助的本地社會服務機構，支持其基本運作。陳接受查詢時稱， 疫情下無領取政府資助的非政府機構籌款活動暫停，嚴重影響服務；行會召集人每月酬金約12萬元，但他認為5個機構只有共十多萬元支援不足夠，故加碼至25萬元。
其他行會成員包括羅范椒芬、葉劉淑儀、林健鋒、張國鈞則稱，會將行會一個月酬金8.3萬元捐予社區組織協會。羅太說已與社協聯絡，明日會將酬金全數存入其戶口。葉太向社協的捐款將加碼至10萬元。社協幹事施麗珊說，行會成員肯捐錢是好事，收到捐款後會直接交予有交租、食飯等生活上有困難的基層家庭，有剩錢會購買防疫物資予基層。
行會成員、自由黨主席張宇人稱，一向有經慈善團體在武漢幫助有腦癱小孩的窮困家庭，在港亦有與慈善機構協助有需要的長者和少數族裔，他正考慮向這兩方面捐款。行會成員林正財和劉業強表示會捐款作慈善，但未透露受助機構。
政府班子將一個月薪酬捐予公益金。公益金昨發稿表示執委會主席王冬勝感謝政府管治團隊信任，公益金計劃將該筆善款撥予現時沒接受政府資助的社福會員機構，好讓有關機構在此艱難時期仍能維持服務。
另外，港交所在社交媒體表示捐出1000萬元協助社區對抗疫情爆發，有關捐款將分配予多個福利組織。