預約周二公院分娩 深圳港孕婦仍未入境

消息稱分娩前做病毒測試

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨表示不討論個別個案，一般會建議居內地港人在當地求診；如來港治療應提早14日到港，先完成檢疫，如未完成，院方或會取消或延遲其治療安排。

若有孕婦「闖關」，何婉霞稱會按現有程序在口岸安排救護車送病人到醫院，按感染風險做防疫措施。何婉霞說，分娩程序中醫護一般會戴外科手術口罩、眼罩、手套、頭套和保護衣。若涉事孕婦未完成14日檢疫，據悉醫院會先為有關病人做病毒測試，若呈陰性醫護會採用上述裝備，若陽性就會升級用「太空衣」等全副裝備接生。

衛生署回覆稱，會就有特別醫療需要者的檢疫安排與醫管局緊密溝通，以便有關人等得到治療及符合檢疫要求。

一名居於深圳的香港孕婦預約於本周二（3日）到瑪嘉烈醫院剖腹分娩，至上周仍未入境；消息稱醫院料安排她手術前一日入境，即沒隔離14日，有報道引述消息指有醫護擔心傳播病毒。

（武漢肺炎）