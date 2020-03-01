佛堂患者媳婦確診 群組個案升至15宗

張竹君：傳播源頭未找到

新增患者是46歲女子，她是居將軍澳、曾到佛堂的70歲女患者的媳婦，沒到過佛堂。她上周四（27日）入翠雅山房檢疫，昨出現喉嚨痛，深喉唾液樣本呈陽性，入聯合醫院治療，其同住的丈夫和兒子正在檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午稱，已接觸263名於1月25日或之後到過佛堂的人，其中38人送檢疫中心、33人曾送院，1人尚未有化驗結果。她說佛堂發生人傳人情况，仍未找到源頭。

早前有指佛堂負責人未被隔離，張竹君說，該負責人最後一次到佛堂是在上月8日，已過14日，故未安排入住檢疫中心；署方本安排該人前日（2月28日）到普通科門診取樣本，接受檢測是否隱性帶病毒者，但被醫護發現發低燒，獲安排轉送東區醫院，結果其檢測對新型冠狀病毒呈陰性。

另救恩學校（幼稚園部）有教職員患肺炎，其母曾到福慧精舍，該校小學部校長林克忠昨向本報稱，經檢測後該教職員沒確診武漢肺炎。林表示校方一向要求教職員，如本人或其親人去過高危地區需主動通報，該教員曾接觸幼稚園部一名學生，校方即向該家長跟進，為安全計亦正聘外判清潔公司清潔全校。

此外，香港紅十字會輸血服務中心宣布，近期曾到出現新型冠狀病毒病活躍社區傳播的地區的人，須在離開當地後暫緩捐血28天，現有活躍社區傳播的地區包括內地、韓國、伊朗，及意大利倫巴第、威尼托及艾米利亞-羅馬涅。

（武漢肺炎）