批扭曲罷工為缺勤 員工陣線54工會聯署譴責醫局

醫局：參考法律意見發信

醫管局回應稱，參考法律意見後認為有需要發出有關信件，目的是告知曾缺勤的員工，人力資源部將會稍後與有關員工核實其缺勤情况，並了解原因。醫管局又稱會以合情合理合法的方式，按法例和醫管局人力資源條款跟進。

陣線聲明指出，醫管局拒絕回應罷工醫護訴求，更去信醫護把合法的工業行動扭曲為「缺勤」，又表示「會考慮跟進行動」。陣線連同54個工會聯署譴責醫管局，要求醫管局立即停止所有對曾參與或支持罷工的醫護的恐嚇及懲罰行為、立刻公開承諾不會對曾參與或支持罷工的醫護秋後算帳等。

職工盟主席吳敏兒表示，醫管局要求員工解釋為何於2月初缺勤，「你們（醫管局）連罷工及缺勤都分別不到？你們叫什麼醫管局？全香港都知道他們為什麼罷工，你們睡着了嗎？」她又憤概表示，如醫管局繼續打壓醫護及陣線成員，將等於打壓所有香港人。另外，余慧明透露，上月初成立的「武漢肺炎防疫抗爭基金」，至今籌得100萬元，暫未有實質行動需要動用款項，但強調基金不單支援陣線會員，各行各業被打壓的話，基金都會支持。

（武漢肺炎）