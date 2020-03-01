市民防疫 診所停驗樣本 僅5周 流感季節提早完結

本港1月9日進入流感季節，至2月13日完結，歷時約5周。2019及2018年的冬季流感季節由1月持續至4月初，歷時逾3個月。今年衛生防護中心收到的臨牀樣本中，檢出流感病毒呈陽性比例較低，今年最流行的甲型H1流感病毒，最高峰在1月19至25日，該周檢出陽性樣本有15.63%；2019年亦流行H1，最高峰一周檢出呈陽性有25.94%；2018年較流行的是乙型流感，最高峰一周檢測到呈陽性樣本有22.23%。

家庭醫生林永和認為，流感病毒檢測數字偏低，原因之一是部分私家診所近期暫停為病人取樣本驗流感。他說，以往私家醫生為病人在喉嚨取樣本，只會戴外科口罩及手套，雖也有液體濺出，但醫生對感染流感病毒的憂慮較低；現私醫憂沒足夠裝備下取樣，會增添染疫風險，故暫停檢測。他又說，近日市民個人衛生意識提高，且有停課、在家工作等安排，故流感疫情較輕微。

求診人數減 醫生「喊咁口」

家庭醫學專科醫生朱偉星認為，港人衛生意識提高，亦戴口罩，一般感冒都明顯減少，又稱「過去一個月全港醫生都『喊咁口』（叫苦），生意少好多」，其診所部分穩定的長期病人亦以配藥取代覆診，求診人次最近跌約四成。

醫學會副會長鄭志文亦稱，無上班、上學加上衛生意識提高，令「流感高峰期無聲無息完了」，其診所在以往高峰期每日有10至20名感冒病徵病人，現減至每日數人，加上現在病人不太敢到診所，其診所求診量亦少了六成。

（武漢肺炎）