定點可驗深喉唾液 私醫怕煩不參加 研究：內地逾半患者入院時無燒 遠高SARS

中文大學內科及藥物治療學系系主任許樹昌聯同多名專家，分析了內地1099名新型冠狀病毒確診患者資料，結果在《新英倫醫學雜誌 》刊載。研究發現，56.2%患者入院時無發燒，住院期間有11.3%人無發燒，遠高於SARS和MERS（中東呼吸綜合症）的1%至2%；有17.9%非嚴重患者在放射診斷下完全沒異常，但83.2%病人入院時已出現淋巴細胞減少。

許樹昌：可驗淋巴細胞篩查

醫局稱不能用作診斷

許樹昌認為，患者淋巴細胞減少的比例高，現私家診所無法做病毒快速測試，可驗淋巴細胞作初步篩查，再轉介可疑個案做病毒檢測。醫院管理局總行政經理何婉霞昨回應稱，很多感染過濾性病毒的患者都會淋巴細胞下降，不能用作診斷。許樹昌稱，有關建議是用於篩查、非取代快速測試，此舉較便宜且兩小時有結果，做了這步有利篩查出更多病徵輕微、早期個案。

家庭醫生林永和說，上周起已為部分有輕微上呼吸道徵狀、又擔心自己染疫的病人檢查白血球及淋巴細胞數量是否偏低，至今為約10人驗血，暫未發現可疑個案。

家庭醫學專科醫生朱偉星兩周前引入新型冠狀病毒抗體測試，為發燒病人檢測，望找到症狀不明的病人，若陽性就轉介衛生防護中心，目前檢測了20個，全部陰性。但許樹昌指測試可靠程度未獲證實，病發初期的抗體水平未必明顯。

據悉，衛生署計劃明日開始與50間定點監測私家診所合作，為病人驗深喉唾液。據衛生署發給定點監測私家醫生的電郵，署方建議有發燒或上呼吸道徵狀或輕微肺部感染者，提交深喉唾液樣本，每間診所每日最多收集6人樣本。

私醫：收衛署空樽 不一定要派

有參與計劃的私家醫生表示，若有輕微上呼吸道徵狀患者很擔心感染武漢肺炎，如所住大廈有人正強制檢疫、超過14日前曾到訪內地、曾與眾多人聚餐打邊爐等，也會詢問他們是否做測試。但他透露，部分定點監測的私家醫生擔心一旦檢測出確診者，會有很多跟進工作，診所名稱亦無可避免要被公開，或令患者不敢來求診，故多名醫生都已明示或暗示不會參與計劃，「即使收了衛生署的空樽，都不一定要派給患者」。

公立醫院上周起再擴闊加強化驗室監察計劃，無論病人有呼吸道感染徵狀或發燒，如醫生在臨牀上有懷疑，例如病人表示曾經接觸確診個案，也可參與計劃。

明報記者

（武漢肺炎）