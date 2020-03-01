滯鄂孕婦長期病患 料周三前抵武漢 澳門本周派包機接回居民

已核實600多武漢求助者

聶德權：非武漢個案按緩急先後處理

另外，澳門衛生局長李展潤昨表示，100多名滯留湖北的澳門居民有意返澳，澳門政府本周將派包機到武漢，估計首批接載武漢市及附近地區約50至60名澳門居民；考慮到湖北交通管制，沒有條件考慮以高鐵接載澳人歸澳。

聶德權昨晚在facebook專頁上表示，前日登記結束後，入境處和衛生署隨即核實在武漢市600多名求助人的身分和健康狀况；關於非武漢市個案，政府會了解他們健康情况，按緩急先後原則處理，並考慮他們由所在地前往武漢機場的可行性。

民建聯立法會議員陳恒鑌說，昨向港府及湖北朋友了解後，得悉當地車隊已啟程往武漢周邊城市，包括孝感、荊州、襄陽市等，接載當地滯留港人，料周三前抵達武漢。他說首批車隊會接載長期病患者及孕婦，「近武漢的可能會快一點，偏遠或不太緊急的要待下一輪車隊」。

楊潤雄：文憑試3考生 料優先返港

教育局長楊潤雄昨日說，現知悉有3名DSE考生滯留湖北，政府最快本周安排包機到武漢，並稱DSE考生優先次序較高，但能否坐首班專機回港需視乎屆時情况。他出席商台節目《政經星期六》時亦提到，物流署已準備50萬個口罩，會按每個考生的考試日數，每日提供一個口罩。考試及評核局秘書長蘇國生於同一節目表示，若考生因強制檢疫而缺席DSE考試，有機制以學生校內成績評估，最高可獲第五級成績。

《湖北日報》昨報道，滯留該省的所有人若從事涉及「重要國計民生相關」企業，可由公司提出返崗申請離開湖北。現於湖北松滋市的張先生表示，其妻在深圳時裝業工作，僱主願意為她提相關申請，惟張先生向當地市政府查核後，獲告知該辦法暫不支持港澳居民到其他省份，張先生說只能繼續等港府專機。

據了解，武漢回港者，除有特別醫療需要，首批會先被送到火炭駿洋邨。對有關湖北港人返港安排，衛生署稱正配合相關政策局及部門以籌備。

消防設「快速應變隊」 檢疫設施巡視防火

為應付持續增加的檢疫人數，鯉魚門公園度假村以「組裝合成」方式建成118個新增檢疫單位，工程日前完成。消防處稱，已成立每隊5人的「快速應變隊」，負責在檢疫設施內執行滅火救援及防火巡視職務，會安排合適和足夠的防護裝備予隊員。

（武漢肺炎）