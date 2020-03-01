行山常客專程往城門執垃圾 猴子口罩垃圾中覓食

山邊垃圾零星 有紙巾生果皮

記者昨午在荃灣市中心出發，車站早已大排長龍，到達城門郊野公園也有等車離開的人龍。城門路段的路面相對寬闊，沿路有不少市民暫時除下口罩以呼吸新鮮空氣。圍繞城門水塘走一圈，3個多小時的路程中，可見山邊有零星垃圾，主要是用過的紙巾和生果皮，另有最少3個口罩被棄置山頭。

漁護署呼籲市民「自己垃圾自己帶走」，昨日所見，最少有兩人用膠袋裝走垃圾離開。一名不願透露姓名的女子與友人離開時，帶住一袋紙巾、生果皮等垃圾。她說自己第一次到城門郊野公園，以往到郊外都會自己帶走垃圾，認為是「應份」的事。城門水塘一向多猴子，記者途中見有被撕破的膠袋，袋內有紙巾、食物包裝紙等，多隻猴子輪流在垃圾堆中覓食，當中有用過的口罩。

鍾小姐和馬小姐不時行山，她們稱已多年沒有到城門水塘，得知近日行山者、垃圾量增加，遂帶了3個垃圾袋，買了兩個燒烤夾，執走沿路的垃圾。她們執了一小時後，垃圾已裝滿大半袋，當中最多是煙頭、食物包裝袋、紙巾及膠袋等，亦有不少口罩，「以前邊有呢啲垃圾」，隨即夾起一個口罩包裝袋。她們說，不少行山者欠缺公德心，令郊野多了不少垃圾，兩人日前到飛鵝山亦見大量垃圾，當時有食環署職員清潔。

朱先生表示間中會行山，日前到屯門某山徑時，只見到處都是垃圾，當中不少是口罩，「見到咁多垃圾，個心都唔舒服」。

除行山外，不少人選擇到離島呼吸新鮮空氣，坪洲及梅窩均見大批遊人。梅窩居民金太表示，昨日見到區內人流明顯比過去的周六多，但未見有人搶購防疫物資。

（武漢肺炎）