郊野垃圾飈逾一成 檢控兩宗 遊客中心停開巡邏減 漁署：已加派清潔巡視

有郊野公園及海岸公園委員會委員稱，已向漁護署建議加強巡邏，除了可起阻嚇作用，亦可教育即興行山市民帶走自己的垃圾。

明報記者 馬耀森

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漁護署發言人回應查詢時稱，已加派員工清潔及巡視，如發現違規行為會採取適當跟進行動，呼籲市民自行帶走垃圾，減少病菌散播。根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人在郊野公園及特別地區亂拋垃圾，即屬違法，違例者可被罰款1500元。今年2月（截至23日），該署檢控兩名在郊園亂拋垃圾的違例者，各被罰款1500元。

郊園委會：入口休息點垃圾多 亂拋者非常客

因應疫情，漁護署轄下公共設施包括郊野公園及地質公園等遊客中心暫停開放，據了解，巡邏郊野公園人數亦減少，故檢控數字相應下降。根據漁護署年報，2017/18年度檢控亂拋垃圾共79宗，平均每月6.5宗。郊野公園及海岸公園委員會委員蘇國賢表示，近日到各區行山熱門地點觀察，發現並非整條行山徑佈滿垃圾，主要是行山徑入口及中途休息地點，垃圾才會較多，而亂拋垃圾者亦非經常行山。

環團促加強巡邏 阻嚇兼宣傳

他認為，漁護署遊客中心暫停開放，亦要加派人手巡邏，針對即興行山者宣傳「自己垃圾自己帶走」。委員會前委員、綠色力量副主席文志森亦認為，漁護署人員應加強巡邏，可同時收阻嚇及宣傳效果。

漁護署指出，近期在郊園收集到的垃圾主要是飲品及食物包裝，口罩及紙巾亦有增加，其中在城門、大欖、大帽山、獅子山等郊野公園的垃圾數量較多。至於郊野公園遊客，漁護署稱今年1月共有104萬人次，較去年同期減約6%，2月數字仍在統計。

長春社公共事務經理吳希文表示，2003年SARS期間出現行山潮，當年郊野公園訪客突破1200萬人次（之前約1000萬或以下），之後大部分時間維持在每年1200萬至1300萬人次。他又稱，近年漁護署收起郊園垃圾桶，同時加強宣傳帶走自己垃圾，垃圾量不加反減，2018年郊野公園整體垃圾量3000公噸，較03年4100公噸減少近三成，故認為訪客雖多，垃圾量仍可減。他呼籲市民行山時帶走自己的垃圾，以及向濕紙巾說不，因為濕紙巾以「不織布料」製造，屬塑膠垃圾，在大自然難以分解。

保育經理：4公里山路撿逾30口罩

本報記者昨日到城門郊野公園觀察，發現山上有零星垃圾如紙巾、生果皮等（見另稿）。多個環保團體近日到熱門行山徑執垃圾，其中生態教育及資源中心的保育經理陳錦偉表示，上周二（2月25日）10多名義工沿沙田梅子林，經茅坪古道往昂平，全程約4公里，沿途撿到不少膠樽，另執到30多個口罩。

（武漢肺炎）

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