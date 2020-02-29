張達明：控罪門檻低 少引用告遊行者

「明知而參與未經批准集結」屬《公安條例》17A條的相關罪行，與18條的「非法集結」一樣，一經定罪可處監禁5年。張達明解釋，兩者分別在於後者警方要證明現場出現「破壞社會安寧」的情况，檢控門檻較高，而「明知而參與未經批准集結」的檢控門檻「低好多」。

張：以往只發警告信

沒必要檢取手機

張說過往甚少檢控非組織者「明知而參與未經批准集結」，一般只發警告信了事；即使檢控組織者，以往法庭多只判罰款。他表示「參與未經批准集結」屬較輕微罪行，加上在場所有人基本上也干犯「參與未經批准集結」，只檢控3人令人質疑是否「選擇性檢控」，而且和平集會屬《基本法》保障範圍，在法庭上容易受到挑戰，辯方可提出憲法保障作抗辯理由。

李卓人及黎智英被捕後被檢走手機，張達明說，以此相對輕微罪行，警方沒必要檢走手機，認為有關做法不合乎比例。他認為當局應解釋現時是否改變檢控策略。

3人當日參與由網民發起的「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，現場除有人高舉耶穌畫像及唱聖詩，亦有人高舉「落實五大訴求」標語及高呼「光復香港，時代革命」等口號。張達明表示，根據《公安條例》，以宗教為目的的集會可豁免通知警方，但遊行沒有該豁免。他又說法庭會考慮所有事實，決定有關活動是否純宗教目的。