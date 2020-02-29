8‧31遊行 黎智英李卓人楊森控「未批准集結」

黎另被控恐嚇東方記者

黎智英另被指於2017年6月4日於維園出席六四祈禱會後以言語恐嚇一名《東方日報》記者，被控以一項「刑事恐嚇」罪，案件同樣5月5日於東區裁判法院提堂。《東方日報》片段顯示黎以粗言指罵該記者，又稱「我實搞你，我話畀你聽」。

事隔半年檢控 警否認政治考慮

昨早上7時半，大批警方港島總區重案組探員到黎智英位於何文田嘉道理道的寓所，黎當時正於寓所內做運動，探員於門外等候他梳洗，他之後跟隨探員登上警方私家車到九龍城警署。楊森及李卓人於同一時間被警員上門拘捕，分別被帶往西區警署及長沙灣警署。

被問及3人當日具體有什麼行為違法，港島總區刑事總部署理高級警司黃東光稱「當日佢發生嘅事情係違反法例要求」，再被追問後稱該活動為未經批准集結。被問及為何調查如此長時間，是否有政治考慮，黃稱警方完成調查後會拘捕，否認政治考慮。警方消息稱，調查需時是要等候律政司意見。

李：沒收手機無理 為蒐情報

楊：當日唱詩和平 政治檢控

至昨午近1時，3人先後獲准保釋，黎智英離開警署時未有回應傳媒提問，其後乘車返回將軍澳蘋果日報大樓。李卓人離開警署時表示，警方昨早持搜查令上門，並要求檢走他案發當日所穿衣服。他說大家當日都看到他在場，質疑警方檢走衣服去認人是多餘及滋擾。他又稱警方沒收其手機不合理，認為舉證過程不用收走手機，質疑是為蒐集情報。

楊森離開警署時稱，警方拘捕3名民主派代表，但3人並非活動發起人，批評警方行動屬政治檢控及選擇性檢控，他又不擔心被捕，「大家當日祈禱唱聖詩，好和平」。

網民當日發起「祈禱大遊行」

3人現身灣仔參與

民間人權陣線去年申請8月31日於中環遮打花園集會，並遊行至中聯辦，警方發出反對通知書，集會其後取消。有網民轉為於港島區發起「十萬基督徒為香港罪人祈禱大遊行」，該遊行未經警方批准。黎智英、李卓人、楊森及立法會議員林卓廷等均有現身灣仔修頓球場，其間警方曾於球場舉黃旗，警告在場者違反法例，可能被檢控。

遊行隊伍其後出發，並步行到附近的循道衛理香港堂唱聖詩，再行至灣仔警察總部外祈禱及叫口號，警方再舉黃旗警告。遊行隊伍再步行至中環聖約翰座堂，沿途高唱聖詩和祈禱，途經金鐘道時，李卓人、楊森截停車輛，人群其後行出馬路。3人到達聖約翰座堂後，再到遮打花園與社民連梁國雄及吳文遠等會合及聚集。