林鄭班子捐一月糧 涉款千萬 稱抗疫共渡時艱 葉劉：政府跟新加坡「醜怪」

泛民：政治公關 市民不領情

政府昨晚出稿，稱兩個月的疫情對經濟造成嚴重影響，各行各業都受打擊，市民大眾亦面對困境，為展示管治團隊與市民同心抗疫、共渡時艱，宣布特首和各司局長、特首辦主任、各副局長及政治助理捐出一個月薪酬；行會成員亦一致同意捐一個月酬金。

新加坡政府昨早宣布，總統、總理等全體內閣成員減薪一個月；前線醫護人員則可獲得一個月薪金作為獎金。

星洲內閣減薪一月 醫護派獎金

特首現時月薪約為43.3萬元、3名司長為36萬至38.6萬元不等，局長月薪則為34.8萬元。按薪酬計算，特首和所有政治任命官員將合共捐出逾1000萬元，行會非官守成員則共捐出約140萬元。據了解，官員亦決定不會將相關捐款申請扣稅。

翻查資料，特區政府班子過去曾兩度減薪，2003年政府面對財赤，時任特首董建華領率班子及行會成員減薪一成；2009年金融海嘯，時任特首曾蔭權亦率班子和行會成員減薪5.38%。

葉劉：早前倡問責班子減薪

湯家驊：政治表態 支持減薪

葉劉淑儀表示，相信特區政府是跟隨新加坡做法，形容「乜都跟人，醜怪」，而現時捐出一個月薪酬是兩傷取其輕，「冇減10%人工一段時間咁傷」。她說早前已提出特首要率領問責班子減人工，2003年時任特首董建華都曾帶頭減人工，而現時情况比SARS時更差，問責班子更應這樣做，但她聽聞有官員不想減人工。行會成員湯家驊表示捐薪是集體決定，形容這是政治表態，他支持做法。

楊岳橋：減人工才是共渡時艱

公民黨黨魁楊岳橋表示，減人工和捐人工是兩個概念，前者才是為庫房省錢和市民共渡時艱，而全城一片要求政府凍薪和減薪的前提下，政府昨日仍堅持在立法會財委會通過公務員加薪，不認為政府與市民共渡時艱。

對於問責班子捐人工予公益金，社福界立法會議員邵家臻認為是退步做法，因林鄭月娥在特首選舉後，是將選舉用剩、捐贈得來的經費捐給不同規模的慈善機構。至於行會成員酬金捐予慈善團體，邵家臻認為應考慮捐給在社福界整筆撥款中，連續數年取得最少撥款的機構。

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