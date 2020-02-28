11億建隔離營 獎券基金結餘跌一成

根據《財政預算案》資料，下年度獎券基金的預算開支為46.35億元，創下歷年新高，當中包括預留11億元撥款用作建造隔離營單位。政府預算下年度獎券基金將出現23.87億元赤字，令基金結餘將由2019/20年度的236.39億元，減至下年度的212.52億元，減幅高達10%。根據政府資料，獎劵基金於1965年由當時的立法局決議通過成立，目的是以補助金、貸款及墊付款項形式，為社會福利服務提供資助，並由社會福利署負責管理。

政府日前在立法會工務小組上披露，位於大嶼山竹篙灣的一幅官地興建的檢疫中心，由獎券基金撥款1.93億元，並直接委聘「中國港灣」負責興建；鯉魚門公園度假村內興建的檢疫中心則透過「拆單」方式興建。由於每份合約不超過3000萬元，得以繞過立法會財委會審批。

食衛局周一表示，因應疫情迅速發展，需爭分奪秒增加檢疫設施，已馬不停蹄加建單位，包括在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊中心及竹篙灣政府土地，分別增建約350、100、120及最少600個隔離單位；其中首批約120個單位將於短期內使用，每個檢疫單位均設基本家俬電器、獨立廁所和淋浴間。

泛民促審計署介入查帳

22名泛民立法會議員昨日聯署去信特首林鄭月娥，要求政府詳細交代所有檢疫中心的工程、財務等安排，包括動用獎券基金撥款及將工程「拆單」的理據。該信同時抄送審計署，希望審計署介入調查獎券基金帳目。

工黨張超雄表示，過去獎券基金款項用於與社福相關的設施及服務，不認同以基金撥款興建隔離營，稱做法有違基金宗旨，「政府明顯只是想繞過立法會」。他說，基金款項亦屬公帑，議會有權監察是否用得其所。

（2020/21財政預算案）