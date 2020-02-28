稱警要求「補充人手」合理 陳茂波：加班辛苦 應付津貼

公民黨譚文豪稱，利比亞軍費預算為234億元，質疑為何香港警隊撥款較軍隊更高。民主黨林卓廷批評警方濫捕濫告，稱近日多宗法庭案件都要撤控，更要賠訟費，質疑是否有需要大加人手裝備。

陳茂波回應說，去年發生社會事件及「暴力衝擊」，看到警員加班相當辛苦，加班津貼「是應該付的錢」。他稱警方總結經驗，認為需補充人手、裝備，「覺得都是合理」，故支持有關資源要求，審核後將資源放在預算案中，又稱不接受林卓廷對警隊的指控。

熱血公民鄭松泰批評預算案是「撐警暴、保政權」，認為過往警方購買水炮車會獨立審批，質疑今次卻放在預算案中。陳茂波澄清有關項目是更換裝備，並說若警員有不當行為可投訴跟進，「不能接受以個別事件，一竹篙打一船人」。

劉焱：申撥款無分拆選擇

民主黨鄺俊宇批評，政府將派錢1萬元綑綁警方裝備開支撥款，財經事務及庫務局常任秘書長劉焱稱，不少人稱警隊撥款「綑綁」預算案，易令人認為對警隊有特別安排，她說各政府部門開支須一併請立法會批准撥款，當中包含警務處，是慣常做法，不存在分拆選擇。

（2020/21財政預算案）