8000萬試推電小巴 最快2023年落地 今年覓生產商 綠Van先試路線待定

政府昨就《財政預算案》相關措施舉行記者會，環境局長黃錦星表示，2020/21年度撥款逾100億元推行7個環保項目，當中3個與電動車有關，包括資助現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電設施、試驗電動小巴及電動渡輪等。

石油氣小巴明年停產 轉電動契機

政府過去曾撥款試驗電動單層巴士、小巴及的士等，成效未如理想。黃錦星昨被問到如何避免「倒錢落海」，他說不同時期科技會有轉變，以往經驗會令局方對新計劃掌握得更好。他又說電動小巴會較傳統貴，但目前應聚焦技術研究。事實上，明年將是公共小巴轉用新能源的契機，唯一生產石油氣小巴的生產商明年停產，按政府時間表，最快到2023年才有電動小巴落地，3000多輛小巴或要轉用柴油。

車商：已購兩架 居民反對暫擱

香港汽車零部件工業協會永遠榮譽副會長、新能源汽車總經理鄒益華看準這個商機，去年從內地引入兩輛電動小巴，每輛售價90萬元以下，並與業界合作，原定計劃去年試運，行走九龍灣至鯉魚門路線，全程約5公里。

鄒益華說，兩輛小巴已通過運輸署測試，亦獲房屋署同意在鯉魚門邨安裝充電座，但受居民反對，擔心加裝電力設施會有安全問題，暫時情况膠着，兩輛車停泊在上水。他說電動小巴技術成熟，以其引入的小巴為例，快充只需半小時，可行走200公里，至於小巴在站頭排隊，向前移動時可繼續充電，不會有斷電問題。

譚文豪：應助建充電設施

公民黨立法會議員譚文豪指出，本港推廣電動車最大阻力來自充電設施不足，政府應積極協助業界。他又說，12個專用氣站的合約於2021至22年陸續到期，促政府為加氣站重新招標時要求營運者提供一定比例的充電裝置，推動小巴及的士等轉為電動。

另外，政府建議由2020/21年度，每年預留不少於3億元推行廢紙回收服務計劃，以保障回收業界約5000個就業機會。環保署副署長郭黃穎琦稱，政府會公開招標聘請多個承辦商，透過資助及釐定最低回收價，希望回收更多優質廢紙。她說，現時市面廢紙回收價平均每公斤0.4至0.5元， 相信計劃釐定的回收價會高於市場價格。

明報記者

（2020/21財政預算案）