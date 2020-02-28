「1萬元」倡隨職津長津發放 陳茂波：會研究

多名議員問及市民何時可獲派錢。陳茂波表示，因要與銀行電腦系統對接，上次經驗需時約3個月，他稱已約銀行討論如何壓縮時間，「盡快將錢放在市民手中是較好」，但強調有關電腦系統要穩妥，以免受黑客入侵。

工聯會何啟明問及，1萬元可否自動隨長生津、職津發放，以免再填表；街工梁耀忠建議彈性處理，如讓需要應急者領取支票、毋須經銀行系統，陳茂波稱會研究。有議員再建議政府抽出派錢項目另外審議，以加快進度，惟陳茂波表明不會考慮。

不包未成年者 陳：學津已關顧

民主黨主席胡志偉會上質疑，為何派錢未包括18歲以下港人。陳茂波表示，因18歲以下多為學生，已有恒常學習津貼措施，認為已有關顧。工聯會何啟明、麥美娟均關注居港未滿7年者如何獲派錢。陳茂波稱，若派錢對象包括非永久居民，便會牽涉外傭及在港讀書的外地學生，「未必符合社會期望」；若只派予居港未滿7年者，或因公平問題引起法律挑戰。他表示，關愛基金會推行適當計劃，照顧有需要的新移民。

稱派新移民或惹覆核：關愛基金照顧

民建聯葛珮帆質疑，為何海外港人能獲派錢。她向本報表示，不少市民對移居海外港人有份感「不忿」，但入境處無紀錄辨別移民海外港人，故未能解決，依靠申報則擔心減慢派錢速度。陳茂波昨晨於電台聯播節目表示，計劃未限制移民港人不准申請，因離境港人情况眾多，或因工作假期、留學或工作需要，若設限會花時間及複雜。

議員倡問責官減薪 林正財：行會無商討

有議員關注問責官員會否帶頭減薪、共渡時艱。陳茂波稱薪酬有制度處理，「無意作任何更動」。行會成員林正財昨出席活動時說，交由管治團隊決定，行會暫未商討減薪安排。

金融服務界張華峰表示，留意到預算案提及開徵新稅，問會否憂慮削弱香港經濟在疫情後的恢復能力。陳茂波稱要視乎赤字情况，考慮稅收是否需調整，並稱未來會請專家討論如何在保持香港稅制競爭力的同時，符合國際規矩。

另外，陳茂波昨表示，現時樓價水平一般市民仍難負擔，不考慮削減「辣招」，否則若給予市場信息、「炒番起」樓價便不太好。

（2020/21財政預算案）