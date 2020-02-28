賣靚地紓財赤 學者料地價「企硬」

料政府留優質地供建私樓

中大經濟學系副教授莊太量分析，下年度賣地表有較多大型商業地皮及豪宅地皮，地皮質素佳，價值不菲，但同時要留意，目前公私營建屋比例已調整至七三比，即出售可供興建私人住宅地皮將進一步減少，而未來新界新發展區地皮亦以興建公營房屋為主，因此，政府多會保留一些優質地皮作興建私人住宅，既能以「好價」出售，亦能滿足市場需求。

莊續表示，政府若要維持下年度逾千億元的土地收入，出售地皮的價錢將不會便宜，即使是市區「蚊型」地皮，政府態度亦會「企硬」，不到底價不出售，豪宅等優質地皮更要「好價、合理價」始會出售。日前財案已預告財赤會維持一段時間，但莊太量認為，政府或發展商對於樓市後市亦長遠看好，預計樓市未來亦穩定發展，故發展商仍會積極投地。

明報記者

（2020/21財政預算案）